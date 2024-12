Stewartová ve Valencii výrazně zlepšila vlastní české maximum v maratonu

Maraton ve Valencii Muži: 1. Sawe (Keňa) 2:02:05, 2. Geleta (Et.) 2:02:38, 3. Mateiko (Keňa) 2:04:24. Ženy: 1. Alemuová (Et.) 2:16:49, 2. Chesangová (Ug.) 2:18:26, 3. Mesfinová (Et.) 2:18:35, ...9. Stewartová (ČR) 2:23:44 - český rekord.