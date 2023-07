Sedmé místo na ME do 23 let? Spokojenost. První skok mi dodal klid, těší Suchou

Dvaadvacetiletý Štefela jel do Espoo v roli obhájce titulu z předloňského šampionátu v estonském Tallinu. A začal skvěle.

První tři výšky zdolal svěřenec Jaroslava Báby hned napoprvé a vévodil průběžnému pořadí. Jenže na výšce 219 cm přišla hned tři zaváhání, což znamenalo konec medailových nadějí.

„Nevím, co se stalo. Všechno šlo skvěle podle plánu na první pokusy, pak se to bohužel zadrhlo a nazdar – konec. Asi jsem si štěstěnu vybral v předchozích velkých závodech,“ hodnotil finalista loňského evropském šampionátu dospělých pro web atletického svazu.

Další plzeňskou nadějí byla oštěpařka Petra Sičaková, která na nedávném mistrovství ČR do 22 let v Ostravě poprvé v kariéře zdolala hranici šedesáti metrů. Této metě se ovšem ve Finsku ani nepřiblížila. Její nejdelší pokus ve druhé sérii měřil 50,20 metru, což stačilo na osmé místo v kvalifikační skupině a konec nadějí na postup do finále.

Spokojená se svým výkonem naopak byla trojskokanka Linda Suchá. Hned úvodním pokusem zaznamenala 13,29 metru a to stačilo na osmičlenné finále. Delší skok v něm už nepřišel, celkově skokanka Škody obsadila sedmou pozici.

„První skok mi dodal klid, byl to slušný výkon. Chtěla jsem pak samozřejmě ještě nějaké centimetry přidat, což se nepodařilo. Ale sedmé místo je skvělé, přála jsem si absolvovat šest pokusů, což se postupem do finále splnilo. Odjíždím spokojená,“ uvedla Linda Suchá.

Stejné umístění na trati 20 kilometrů bral také chodec Jaromír Morávek. Závod navíc ozdobil novým osobním rekordem 1:25:33 hod., své maximum vylepšil o rovné dvě minuty a připsal si největší kariérní úspěch.

„Závod hodnotím pozitivně, překvapil jsem sám sebe, nemůžu tomu uvěřit. Vůbec jsem nechápal, co se děje. Až do sedmnáctého kilometru jsem nevěděl, že jsem tak vpředu. Šli jsme ve skupině, často se střídali a to mně vyhovovalo. Postupně soupeři odpadávali a nakonec jsme tam zbyli jen my,“ líčil plzeňský chodec, který až do posledního okruhu bojoval o umístění v elitní pětce.

Mladší čeští reprezentanti v Espoo na medaili tentokrát nedosáhli. O nejlepší umístění výpravy na šampionátu se poslední den postarala kolínská výškařka Denisa Pešová, která obsadila čtvrtou pozici.