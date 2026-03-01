Po tak skvělém vstupu do sezony jste možná doufal v lepší výkon. Popravdě mi šlo čistě jenom o titul, a to jsem si splnil. Musíte vzít v potaz, že jsem pár dní zpátky nechal hrozně moc sil na Slovensku a regenerace ještě nebyla úplně stoprocentní. Přijel jsem si sem prostě pro vítězství. Výkony se mají skákat na velkých akcích a ta hlavní nás čeká v Toruni na mistrovství světa.
V ostravské hale jste se na domácím šampionátu představil po delší době. Jak se vám tady skáče?
Tím, že jsem tady hrozně dlouho neskákal, jsem ani pořádně nevěděl, co od haly mám čekat. Ale atmosféra byla fajn, lidé fandili a vezu si domů titul, takže super.
Hala se při vašich pokusech rozvlnila v rytmu hitu „Zlaté střevíčky“. To není úplně typický doprovod v sektoru. Jaký příběh se k téhle písničce váže?
Vzniklo to už kdysi dávno, když jsem se vsadil s trenérem Jardou Bábou, že na Valašské laťce budu skákat právě na tuhle písničku. Tam to začalo. Teď jsem na ni skákal i v Banské Bystrici a povedlo se mi tam těch 232 centimetrů. Takže k ní mám teď blízko, nosí mi štěstí.
Budete se snažit přesvědčit i polské pořadatele na mistrovství světa v Toruni, aby vám tuhle „vítěznou hymnu“ pustili i tam?
(usmívá se) Ne, to ne. Zase si na tom tak moc nepotrpím, takže to nebudu nijak hrotit.
V minulé sezoně jste vylétl mezi absolutní elitu – jste halový vicemistr Evropy a bronzový z mistrovství světa v Tokiu. Cítíte se letos sebevědoměji?
Ani ne. Medaile jsou samozřejmě super a jsem za ně strašně rád, ale chci zůstat nohama na zemi a být stále stejný, normální týpek. Nechci být nějaký namyšlený cvok.
Zdá se ale, že čím větší akce, tím spíše dokážete podat absolutní maximum.
Tohle vůbec nehraje roli. Tam jsme si všichni rovni. Teďka nastartuju motor a půjdu si závody užít. I teď na republice jsem se snažil skočit 231, abych měl trošku i výkon, ale jak říkám, až tak mi na tom nezáleželo. Ale snažil jsem se, abych byl fér vůči ostatním závodníkům.
Na světový šampionát do Polska můžete odjíždět jako lídr světových tabulek. Vnímáte to?
Nepřipouštím si to. Jedu tam jako na každý jiný závod. Tam se bude rozhodovat znovu od nuly. To, že někdo skočí v sezoně vysoko, neznamená, že to předvede i na šampionátu. Může to „uletět“ mně, ale i dalším dvanácti lidem, co tam budou se mnou.