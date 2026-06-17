Američan Steen ozáří souboj koulařů na ústecké Grand Prix, nastoupí i Staněk

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  9:59
Koulař Roger Steen bude hlavní hvězdou čtvrtečního atletického mítinku Grand Prix Ústí nad Labem. Dvojnásobný medailista z mistrovství světa a úřadující americký halový šampion s osobním maximem 22,11 metru bude útočit na rekord mítinku z roku 2016, který drží Nigerijec Stephen Mozia výkonem 21,76. „Uvidíme, jestli se ho podaří divákům vyhecovat, ale určitě má na to, aby tuhle hranici překonal,“ věří šéf mítinku Miroslav Vachuta.
Koulař Tomáš Staněk na mítinku Kladno hází.

Koulař Tomáš Staněk na mítinku Kladno hází. | foto: ČTK

Tomáš Staněk se opírá do kvalifikačního pokusu na MS v Tokiu.
Tomáš Staněk a jeho kvalifikační pokus na MS v Tokiu.
Na republikovém mistrovství družstev v Ústí nad Orlicí se představil koulař...
Koulař Jan Marcell na Grand Prix Ústí nad Labem.
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Čtyřiatřicetiletý Steen svůj nejlepší výkon předvedl v červenci 2025 na Diamantové lize v Eugene, v rámci speciální exhibice World Shot Put Series v Des Moines mu loni v dubnu naměřili dokonce 22,25, ovšem tento výkon se do standardních tabulek nepočítá.

Kromě Steena dorazí do Ústí i další hvězdy – finalista olympiády v Paříži Chukwuebuka Enekwechi z Nigérie, Jihoafričan Zane Weir, jenž od roku 2020 reprezentuje Itálii, nebo Mexičan Uziel Muňoz, senzační stříbrný medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu, jehož osobní rekord činí 21,97. Chybět by neměl ani český rekordman venku (22,01) i v hale (22,17) Tomáš Staněk, pravidelný účastník ústeckého mítinku.

Tomáš Staněk se opírá do kvalifikačního pokusu na MS v Tokiu.

„Jsme spolu domluvení, snad se nic nestane na Zlaté tretře. Loni se bohužel na poslední chvíli zranil, tak to nechci zakřiknout, ale měl by dorazit,“ doufá Vachuta.

Mítink povýšil poprvé v historii do kategorie World Athletics Bronze. „Láká to sem lepší závodníky kvůli bodům do rankingu, i proto se nám podařilo sehnat jednu z nejlepších sestav, co jsme tu kdy měli. Byť i v minulosti tu byla velká jména jako Cantwell či Whiting,“ připomněl americké hvězdy, které ozdobily uplynulé ročníky ústecké Grand Prix. Letos je vyšší celkový rozpočet závodu i prize money pro vítěze. Odnese si 1 200 eur.

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„Na Diamantové lize podobnou částku bere sedmý nebo osmý závodník v pořadí, proti tomu je náš mítink pořád ještě o hodně níž, ale rozhodně to není špatné.“

Rozpočet závodu se vyšplhal na 700 tisíc korun. „Pojímáme to trochu velkolepěji, jako takový sportovní den na stadionu. Budou probíhat i další atletické disciplíny, osmistovka, stovka, připravili jsme i koncert pro děti. Přijede olympijská šampionka Barbora Špotáková, která bude mít autogramiádu, děti si budou moct i zasportovat,“ láká Vachuta na akci, která začíná ve čtvrtek v 16 hodin a vstup je zdarma.

Koulaři se rozdělí na dvě skupiny, první s českými nadějnými reprezentanty startuje ve čtyři, elitní s hvězdami je na programu od 17.40. Na závěr se o český rekord ve vrhu koulí v kategorii masters pokusí třiadevadesátiletý ústecký atlet a účastník veteránské olympiády v Turíně 2013 Václav Panocha. „Je obdivuhodné, že v takovém věku ještě závodí a český rekord je určitě reálný,“ je přesvědčený Vachuta.

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