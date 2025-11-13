Staněk zkouší odporová lana. Na začátku jsem byl jako poloslepé kuře, vtipkuje

Markéta Plšková
  8:47
Dřív by jeho aktuální příprava na novou sezonu vypadala úplně jinak, jenže po letošním roce, v němž ho zabrzdila prasklina prsního svalu, Tomáš Staněk vytušil, že něco musí změnit. A tak teď volí metodu: „Pojďme tělo pořádně vyšokovat.“ Český koulař chce cílit na evropský šampionát, který příští rok hostí Birmingham.
Koulař Tomáš Staněk v kvalifikaci na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu

Koulař Tomáš Staněk v kvalifikaci na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu | foto: Reuters

Tomáš Staněk na tiskové konferenci k Czech Indoor Gala.
Amálie Švábíková a Tomáš Staněk na tiskové konferenci k Czech Indoor Gala.
Amálie Švábíková a Tomáš Staněk na tiskové konferenci k Czech Indoor Gala.
Koulař Tomáš Staněk obsadil v anketě Atlet roku třetí místo.
19 fotografií

Proto si Staněk nyní pohrává s myšlenkou, že vynechá halové mistrovství světa.

„Trochu by mě to mrzelo, protože v hale závodím rád. Ale prioritou je pro mě léto a to, abych byl zdravý,“ vysvětluje 34letý obr, který na letošním mistrovství světa v Tokiu skončil dvanáctý. „I proto jsme s trenérem přemýšleli, jak pozměnit přípravu.“

Co jste vymysleli?
Speciální cvičení. Posledních čtrnáct let jedu hala, venek, hala, venek a odpočinek zkrátka není tak ideální. Nechtěli jsme honem rychle cílit na halu, udělat tady nějaké kruhové tréninky, honem na osu, honem házet do Afriky a tak dál. Chtěl jsem tělo vyšokovat něčím novým.

Tomáš Staněk a jeho kvalifikační pokus na MS v Tokiu.

Čím přesně?
Jsou to odporová lana, která se nastavují přes tablet a dá se tam zvolit síla i zpáteční odpor. Můžu se k nim postavit jako ke kouli, je to zase jiný stimul. Není to jen cvičební nástroj do objemové přípravy, ale i prevence zranění, posílení slabších oblastí. Může to být z hlediska techniky zajímavé.

Nebolí vás svaly, o kterých jste dřív tolik nevěděl?
Ani ne, ale musím říct, že to byl trochu šok. Dřív jsem na rotace používal kladku, kdy víte, že i nazpátek taháte stejnou váhu. Tady ale zatáhnete a dostanete takovou ránu… Najednou mě bolí trup třeba tři čtyři dny. Chodíme tam většinou v pátek a do pondělí to bolí. Je to hustý.

Jak jste tento systém objevil?
Přes šéftrenéra vrhu, který nám ho doporučil. Nechci říkat, že je to jediná revoluční cesta, jak hodit dál, ale minimálně nám to přišlo zajímavé. Když jedete iks let to samé, tak si tělo víceméně zvykne. Tady se můžeme dostat do jiných rozsahů.

Bylo těžké si zvyknout?
Asi jako na všechno nové. Jdete tam jako poloslepé kuře, nevíte, co čekat. Ale je to i dobrý tréninkový deník, ukládá všechny údaje, co jste naposilovali.

Jde o zpestření i pro hlavu?
Rozhodně, chtěl jsem vypadnout ze stereotypu. Z každého zranění se snažíte poučit, aby už se neopakovalo. Svalových zranění jsem měl poměrně dost, jsem k nim asi předurčený, ale prsní sval mě trápil naposledy tak deset let zpátky.

Divoké publikum uvidí hvězdy. Na světové kamarády se těší Švábíková i Staněk

Už jste ho kompletně doléčil?
Ano. Po závodě na mistrovství světa jsem ho trochu cítil, fyzioterapeut mě dával ještě dva dny dohromady. V Tokiu to bylo šité horkou jehlou, když jsme měli kvalifikaci i finále v jeden den. Ale zase jsem si říkal, že jde o mistrovství světa, člověk musí bojovat. A kdyby sval zase prdl, tak jsem měl spoustu času dát se znovu do kupy.

V halové sezoně se vám dařilo, na evropském šampionátu jste získal bronz. Vážně chcete příští vrchol v Toruni vynechat?
Asi by mě to mrzelo, ale vždy je to něco za něco. Ani letos jsem halu vůbec neplánoval. Když jsem odjel do Afriky, házel jsem šestnáct metrů šestkovou koulí, ale postupem času jsem se vypracoval a říkal si, že to zkusím. A byla z toho medaile. Jenže pak se něco stalo a přišlo zranění.

Což nechcete opakovat.
Přesně. Možná šlo o důsledek olympijské sezony, ve které jsem jel na plné kule. Prostor pro regeneraci pak logicky není optimální. Teď je pro mě prioritou léto. Tím, že mi utekla medaile na minulém mistrovství Evropy v Římě a venkovní sezona je braná jako ta důležitější a mám z ní jen jednu medaili, cílím hlavně na ni. Samozřejmě nezatracuju, že si v Toruni na halovém mistrovství světa nezazávodím, třeba ano, ale momentálně to není to nejdůležitější.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Krawietz, Pütz vs. Bolelli, VavassoriTenis - Skupina A - 13. 11. 2025:Krawietz, Pütz vs. Bolelli, Vavassori //www.idnes.cz/sport
13. 11. 11:30
  • 2.14
  • -
  • 1.71
Fritz vs. De MinaurTenis - Skupina A - 13. 11. 2025:Fritz vs. De Minaur //www.idnes.cz/sport
13. 11. 14:00
  • 1.37
  • -
  • 3.14
Struff vs. KopřivaTenis - Čtvrtfinále - 13. 11. 2025:Struff vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
13. 11. 14:00
  • 1.53
  • -
  • 2.48
Kynžvart vs. MostHázená - 9. kolo - 13. 11. 2025:Kynžvart vs. Most //www.idnes.cz/sport
13. 11. 17:00
  • 2.07
  • 7.40
  • 2.07
Česko vs. San MarinoFotbal - - 13. 11. 2025:Česko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 1.00
  • 45.00
  • 50.00
Norsko vs. EstonskoFotbal - Skupina I - 13. 11. 2025:Norsko vs. Estonsko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 1.02
  • 29.00
  • 60.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Jedna překonala doping, druhá strach. Teď chtějí zachránit Češky mezi elitou

Lucie Havlíčková a Nikola Bartůňková před baráží BJK Cupu.

Jejich tenisové kariéry se odvíjejí podobným směrem. Mladé naděje Nikola Bartůňková i Lucie Havlíčková patří mezi největší české talenty na kurtech a překonaly složitá období, kdy se sportu nemohly...

13. listopadu 2025

Staněk zkouší odporová lana. Na začátku jsem byl jako poloslepé kuře, vtipkuje

Koulař Tomáš Staněk v kvalifikaci na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu

Dřív by jeho aktuální příprava na novou sezonu vypadala úplně jinak, jenže po letošním roce, v němž ho zabrzdila prasklina prsního svalu, Tomáš Staněk vytušil, že něco musí změnit. A tak teď volí...

13. listopadu 2025  8:47

Děčín v severočeském derby porazil Ústí nad Labem, radovaly se i Pardubice

Děčínský L.J. Bryan zboural ústeckého Adama Pecháčka.

Basketbalisté Děčína zvítězili v 11. kole ligy v severočeském derby nad Ústím nad Labem 87:78 a po třetí výhře za sebou si s bilancí 6:4 upevnili před rivalem šestou pozici v tabulce. Posedmé v...

13. listopadu 2025  8:08

Ze soutěže se vyvlíknout nechceme! Spartě v Zugu ujel vlak už v úvodu, opory chyběly

Kouč Sparty Jaroslav Nedvěd.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Takové přivítání si v malebném Švýcarsku zřejmě nepředstavovali. V úvodním osmifinále Ligy mistrů museli hokejisté Sparty sáhnout k oddechovému času už po necelých dvanácti minutách. Důvod? Vedení...

13. listopadu 2025

Vejmelka vychytal výhru, Vladař trýznil hvězdy Edmontonu. Nemec dal hattrick

Gólman Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání proti Torontu.

Hokejový brankář Karel Vejmelka ve středu v NHL vychytal už svou osmou výhru sezony, když podpořil Utah u výsledku 5:2 nad Buffalem. Dotáhl se tak na krajana Lukáše Dostála z Anaheimu na sdílené...

13. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno  7:55

Krejčí nepolevuje, přispěl k parádě Atlanty. Jokič se v NBA utrhl, Dončič poprvé nezářil

Vít Krejčí reaguje na výrok rozhodčího.

Basketbalisté Atlanty v NBA deklasovali Sacramento 133:100 a znovu k tomu pomohl i český reprezentant Vít Krejčí. Za 21 minut na hřišti zaznamenal 11 bodů, tři doskoky a čtyři asistence. Potřetí za...

13. listopadu 2025  7:45

Tři mače, tři české čtyřstovky. V čem Pastrňák trumfnul Jágra s Eliášem

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Houf spoluhráčů zavalil Davida Pastrňáka hned na ledě, zatímco vyprodaná aréna TD Garden po brilantním blafáku nadšeně burácela. V kabině jej už při příchodu zlili vodou. Srdečně mu blahopřál bývalý...

13. listopadu 2025  7:18

Velichová poznává italská specifika: Liga je agresivnější. Nejlépe bývá u jezera Iseo

Česká basketbalistka Charlotte Velichová.

Poměrně blízko do hor, k jezerům, o kousek dál k plážím. Už při letmém pohledu se Brescia jeví jako příjemná lokalita pro poznávání italských přírodních krás. A nejen jich, lombardské město je...

13. listopadu 2025  7:08

Karabec: Pořád nejsem tam, kde chci být. Kritika? Mrzelo mě, co si rodiče museli číst

Premium
Záložník Adam Karabec v dresu Lyonu.

Až ve chvíli, kdy opustil Česko, se Adamu Karabcovi povedlo nakopnout kariéru, která lehce uvadala. Zaujal v německém druholigovém Hamburku. Nečekaně rychle se chytil v Lyonu, u sedminásobných...

13. listopadu 2025

Satoranský v Eurolize táhl Barcelonu, novému kouči pomohl k vítěznému debutu

Tomáš Satoranský (vlevo) z Barcelony a Mfiondu Kabengele z Dubaje.

Tomáš Satoranský a Jan Veselý přispěli k vítěznému debutu dočasného kouče barcelonských basketbalistů Óscara Orellany. Katalánský klub vyhrál v 10. kole Euroligy v hale Bayernu Mnichov 75:74 a...

12. listopadu 2025  23:20

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Mick van Buren z Hradce Králové si užívá trefu do sítě Zbrojovky Brno.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno vyhráli 3:0 po hattricku Micka van Burena. Vítězové však přišli o tři...

12. listopadu 2025  19:55,  aktualizováno  23:15

Zug - Sparta 6:0. K debaklu pražského týmu přispěli i Kubalík se Skleničkou

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Sparťanští hokejisté zahájili osmifinále Ligy mistrů vysokou porážkou 0:6 na ledě Zugu, když už po první třetině prohrávali 0:4. Za švýcarský tým se trefili i dva Češi - útočník Dominik Kubalík a...

12. listopadu 2025  20:08,  aktualizováno  23:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.