Staňka brzdil natažený sval, obdivoval devadesátníka Panochu: Neskutečné!

Ondřej Bičiště
  9:37
Zdravotní trable v této sezoně neopouští českou koulařskou jedničku Tomáše Staňka. Halovou sezonu musel vynechat kvůli operaci lokte, čtvrteční atletický mítink v Ústí nad Labem zase nedokončil kvůli nataženému prsnímu svalu.
Grand Prix Ústí nad Labem v atletice, Tomáš Staněk v akci.

Grand Prix Ústí nad Labem v atletice, Tomáš Staněk v akci. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Grand Prix Ústí nad Labem v atletice, druhý skončil Chukwu Enekwechi z Nigérie...
Grand Prix Ústí nad Labem v atletice, veterán Václav Panocha se ve 93 letech...
Grand Prix Ústí nad Labem v atletice, Roger Steen z USA výkonem 21,83 metru...
Grand Prix Ústí nad Labem v atletice, Mexičan Uziel Muňoz byl čtvrtý.
14 fotografií

„Loni jsem si ho natrhnul, takže jsem byl takový váhavý a v technice to bylo znát. Měl jsem to v hlavě, proto jsem raději zatáhl brzdu. Ale je to jen maličkost,“ ujišťuje český rekordman, že jeho účast na letním evropském šampionátu v Birminghamu není v ohrožení.

V Ústí měl platné jen dva pokusy – 20,05 a 20,18 metru. „První rána byla dobrá, ale pak mě začal hlodat ten prsní sval. Chtěl jsem něco předvést, tak jsem to pořád protahoval, nakonec jsem dal aspoň těch 20,18, za to jsem rád. Ale jinak to byl spíš boj s tím svalem,“ přiznal dvojnásobný bronzový medailista z evropského šampionátu pod širým nebem a halový mistr Evropy z roku 2021.

Jeho závodní pauza po operaci se protáhla na sedm měsíců, ale loket už drží. „Nezlobí vůbec. Teď zase trošku ten prsní sval, to je tím, že do toho občas říznu, netrefím se do koule a jde to mimo. Tak se to ozve jinde,“ popisuje Staněk.

Grand Prix Ústí nad Labem v atletice, Roger Steen výkonem 21,83 metru překonal rekord mítinku.

Poprvé po pauze závodil až 31. května na Memoriálu Josefa Odložila, kde hodil 20,32, na akci Kladno hází předvedl zatím svůj nejlepší letošní výkon 21 metrů. Na Zlaté tretře v Ostravě skončil pátý za 20,48, v Ústí za 20,18 bral sedmou pozici. „Těch závodů je teď hodně, jdu do toho hlava nehlava. Beru to tak, že nejlepší trénink je závod. A rozzávodit se není špatné.“

Ústecký mítink má Staněk v oblibě i pro jeho komornější atmosféru a blízkost fanoušků. „Když máte diváky blízko, atmosféra je jiná než na velkém stadionu, kde se děje hromada věcí okolo. I proto jsem na to kývl po dlouhé době, kdy se mi sem nedařilo dostat. Jen mě mrzí, že jsem nenavázal na ten první pokus, škoda,“ litoval osminásobný český šampion s osobním rekordem 22,01.

Závod ovládl Američan Roger Steen, dvojnásobný medailista z halového mistrovství světa výkonem 21,83 překonal o 7 centimetrů rekord mítinku, který od roku 2016 držel Nigerijec Stephen Mozia. Za jednadvacetimetrovou hranici se v Ústí dostali i celkově druhý Chukwu Enekwechi z Nigérie (21,35) a třetí Ital Nick Ponzio (21,23).

„Padl rekord mítinku, už se blížíme ke 22 metrům. Viděli jsme tři výkony za 21 metrů, což v sedmnáctileté historii ústecké Grand Prix řadí tento závod nejvýš,“ vyzdvihl Miroslav Vachuta, šéf mítinku, poprvé povýšeného do kategorie World Athletics Bronze. Také díky tomu se zvýšila konkurence, vítěz si odnesl 1 200 eur a ještě tisíc jako prémii za rekord.

Na vozejk nikdy! Za války stál u zdi, v 92 letech Panocha závodí a sní o rekordu

V doprovodném programu se o český veteránský rekord ve vrhu koulí pokoušel třiadevadesátiletý Václav Panocha. Na historický výkon Karla Matznera, jehož hodnota je 7,98 metru, nedosáhl, překonal pětimetrovou hranici. „Já to bral hlavně jako přípravu na pokus o světový rekord v mojí nejsilnější disciplíně, což je hod kladivem,“ překvapil nezdolný atlet.

Tabulkám v kategorii nad 90 let vládne Němec Lothar Huchthausen výkonem 28,97, Panocha se tuto metu pokusí pokořit v srpnu v Lovosicích. „Chystám se na to tak, že denně nazvedám 360 kilo devítikilovou činkou!“

Obdiv si vysloužil nejen od diváků, ale i od české koulařské hvězdy Tomáše Staňka. „Je to neskutečné! Vůbec si nedovedu představit, jak se musí cítit ráno po tréninku. Když vidím, jak já se občas cítím už v pětatřiceti, tak absolutně nechápu, co v devadesáti předvádí. Klobouk dolů!“

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Bouzková vs. MariaováTenis - - 19. 6. 2026:Bouzková vs. Mariaová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 12:00
  • 1.67
  • -
  • 2.20
Viďmanová vs. TeichmannováTenis - - 19. 6. 2026:Viďmanová vs. Teichmannová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 12:00
  • 1.98
  • -
  • 1.82
Nosková vs. BadosaováTenis - - 19. 6. 2026:Nosková vs. Badosaová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 12:30
  • 1.46
  • -
  • 2.76
Svrčina vs. HeideTenis - - 19. 6. 2026:Svrčina vs. Heide //www.idnes.cz/sport
19. 6. 13:30
  • 2.00
  • -
  • 1.80
Plíšková vs. GibsonováTenis - - 19. 6. 2026:Plíšková vs. Gibsonová //www.idnes.cz/sport
19. 6. 13:30
  • 1.63
  • -
  • 2.27
Sabalenková vs. BartůňkováTenis - - 19. 6. 2026:Sabalenková vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
19. 6. 15:30
  • 1.11
  • -
  • 6.71
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...

Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne

Ester Ledecká na startu Rallye des Princesses

První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Jak sázet na fotbal (2026): Průvodce typy sázek a analýzou

Sázky, korupce - ilustrační snímek

Sázení na fotbal patří u nás k nejrozšířenějším – ať už jde o Chance ligu, Premier League nebo Ligu mistrů. Tento průvodce shrnuje, jak sázet na fotbal: jaké jsou hlavní typy sázek, která data se...

19. června 2026

Česko na hokejovém MS bohatne, ostatní mají strach. A vystřídá Bříza Hadamczika?

Prezident organizačního výboru Petr Bříza na tiskové konferenci k představení...

Hodnotící konferenci hokejového svazu vedl viceprezident Petr Bříza, zastoupil zdravotně indisponovaného šéfa Aloise Hadamczika. Otevřelo to i debatu, zda ho za dva roky náhodou nevystřídá v čele....

19. června 2026  9:39

Staňka brzdil natažený sval, obdivoval devadesátníka Panochu: Neskutečné!

Grand Prix Ústí nad Labem v atletice, Tomáš Staněk v akci.

Zdravotní trable v této sezoně neopouští českou koulařskou jedničku Tomáše Staňka. Halovou sezonu musel vynechat kvůli operaci lokte, čtvrteční atletický mítink v Ústí nad Labem zase nedokončil kvůli...

19. června 2026  9:37

Brazílie – Haiti v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Spraví si chuť? Brazílie si na MS 2026 zahraje druhý skupinový zápas, tentokrát proti Haiti. V našem přehledu najdete kurzy a kde sledovat utkání živě.

19. června 2026  9:14

MotoGP 2026 Brno: Program závodů a vstupenky. Jak si povede Salač?

Momentka ze závodu MotoGP v Brně.

Brno se znovu chystá na závody mistrovství světa silničních motocyklů. Velká cena České republiky se v roce 2026 uskuteční od 19. do 21. června. Na Masarykově okruhu nebudou chybět největší hvězdy...

19. června 2026  8:58

Když si to dáme, umíme hrát fotbal, tvrdil Schick. Při šanci se mu míč ztratil

Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou.

Hned v první minutě se ocitl v dobré pozici, na vápně chtěl míč hlavičkovat, jenže ho vůbec neodhadl a ramenem ho poslal vedle tyče. „Byl to vysoký balon, mně se bohužel ztratil ve světlech. Viděl...

19. června 2026  8:23

USA - Austrálie v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Američan Christian Pulisic si vede míč v utkání proti Paraguayi.

Fotbalisté USA a Austrálie se střetnou ve svém druhém zápase základní skupiny D na mistrovství světa 2026. Oba týmy zvládly svá úvodní vystoupení na turnaji a případný vítěz tohoto duelu si s...

19. června 2026

9. den MS ve fotbale 2026: USA si zahrají s Austrálií, Brazílie vyzve Haiti

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách D a E. USA po výborném vstupu do turnaje vyzvou Austrálii, Brazílii čeká Haiti. Maroko si zahraje proti Skotsku a Turci se...

19. června 2026  7:50

Ošklivé obrázky z Kanady. Koné má po faulu dvě zlomeniny a musí na operaci

Kanadský fotbalista Ismaël Koné v utkání MS proti Kataru utrpěl vážné zranění a...

Aby tolik nevnímal, dali mu lékaři dýchat rajského plynu. Když kanadský záložník Ismaël Koné poprvé viděl svou podivně zkroucenou nohu, hned se mu navalilo a s vytřeštěnýma očima jen zaklonil hlavu....

19. června 2026  7:40

MS v hokejbalu 2026: program, výsledky a kde sledovat šampionát v Ostravě

Čeští hokejbalisté se radují.

Letošní mistrovství světa v hokejbalu mužů a žen se uskuteční na území České republiky. Světový šampionát organizace ISBHF hostí Ostrava, a to v termínu od 20. do 28. června. Zápasy se budou hrát ve...

19. června 2026  7:29

Kanada na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy i historie

Kanadští fotbalisté slaví čtvrtfinálové vítězství nad Venezuelou.

Kanadští fotbalisté nastupují teprve na třetím mistrovství světa v historii, poprvé ale doma – jako jeden ze tří pořadatelů. Pod americkým koučem Jessem Marschem a s hvězdami v čele s Alphonsem...

19. června 2026  7:29

Nezapomenutelné bitvy legend. Které rivality psaly historii Tour de France?

Nezapomenutelné bitvy legend. Které rivality psaly historii Tour de France?

Start 113. ročníku Tour de France se pomalu blíží a fanoušci znovu vyhlížejí souboj Tadeje Pogačara s Jonasem Vingegaardem. Slovinec a Dán si v posledních letech rozdělili všechna celková vítězství a...

19. června 2026  7:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×