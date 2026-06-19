„Loni jsem si ho natrhnul, takže jsem byl takový váhavý a v technice to bylo znát. Měl jsem to v hlavě, proto jsem raději zatáhl brzdu. Ale je to jen maličkost,“ ujišťuje český rekordman, že jeho účast na letním evropském šampionátu v Birminghamu není v ohrožení.
V Ústí měl platné jen dva pokusy – 20,05 a 20,18 metru. „První rána byla dobrá, ale pak mě začal hlodat ten prsní sval. Chtěl jsem něco předvést, tak jsem to pořád protahoval, nakonec jsem dal aspoň těch 20,18, za to jsem rád. Ale jinak to byl spíš boj s tím svalem,“ přiznal dvojnásobný bronzový medailista z evropského šampionátu pod širým nebem a halový mistr Evropy z roku 2021.
Jeho závodní pauza po operaci se protáhla na sedm měsíců, ale loket už drží. „Nezlobí vůbec. Teď zase trošku ten prsní sval, to je tím, že do toho občas říznu, netrefím se do koule a jde to mimo. Tak se to ozve jinde,“ popisuje Staněk.
Poprvé po pauze závodil až 31. května na Memoriálu Josefa Odložila, kde hodil 20,32, na akci Kladno hází předvedl zatím svůj nejlepší letošní výkon 21 metrů. Na Zlaté tretře v Ostravě skončil pátý za 20,48, v Ústí za 20,18 bral sedmou pozici. „Těch závodů je teď hodně, jdu do toho hlava nehlava. Beru to tak, že nejlepší trénink je závod. A rozzávodit se není špatné.“
Ústecký mítink má Staněk v oblibě i pro jeho komornější atmosféru a blízkost fanoušků. „Když máte diváky blízko, atmosféra je jiná než na velkém stadionu, kde se děje hromada věcí okolo. I proto jsem na to kývl po dlouhé době, kdy se mi sem nedařilo dostat. Jen mě mrzí, že jsem nenavázal na ten první pokus, škoda,“ litoval osminásobný český šampion s osobním rekordem 22,01.
Závod ovládl Američan Roger Steen, dvojnásobný medailista z halového mistrovství světa výkonem 21,83 překonal o 7 centimetrů rekord mítinku, který od roku 2016 držel Nigerijec Stephen Mozia. Za jednadvacetimetrovou hranici se v Ústí dostali i celkově druhý Chukwu Enekwechi z Nigérie (21,35) a třetí Ital Nick Ponzio (21,23).
„Padl rekord mítinku, už se blížíme ke 22 metrům. Viděli jsme tři výkony za 21 metrů, což v sedmnáctileté historii ústecké Grand Prix řadí tento závod nejvýš,“ vyzdvihl Miroslav Vachuta, šéf mítinku, poprvé povýšeného do kategorie World Athletics Bronze. Také díky tomu se zvýšila konkurence, vítěz si odnesl 1 200 eur a ještě tisíc jako prémii za rekord.
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Na vozejk nikdy! Za války stál u zdi, v 92 letech Panocha závodí a sní o rekordu
V doprovodném programu se o český veteránský rekord ve vrhu koulí pokoušel třiadevadesátiletý Václav Panocha. Na historický výkon Karla Matznera, jehož hodnota je 7,98 metru, nedosáhl, překonal pětimetrovou hranici. „Já to bral hlavně jako přípravu na pokus o světový rekord v mojí nejsilnější disciplíně, což je hod kladivem,“ překvapil nezdolný atlet.
Tabulkám v kategorii nad 90 let vládne Němec Lothar Huchthausen výkonem 28,97, Panocha se tuto metu pokusí pokořit v srpnu v Lovosicích. „Chystám se na to tak, že denně nazvedám 360 kilo devítikilovou činkou!“
Obdiv si vysloužil nejen od diváků, ale i od české koulařské hvězdy Tomáše Staňka. „Je to neskutečné! Vůbec si nedovedu představit, jak se musí cítit ráno po tréninku. Když vidím, jak já se občas cítím už v pětatřiceti, tak absolutně nechápu, co v devadesáti předvádí. Klobouk dolů!“