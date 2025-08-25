Stříbro po 15 letech. Štafeta čtvrtkařek převzala medaile z HMS v Dauhá 2010

V katarském Dauhá tehdy doběhly čtvrté, ale už od roku 2011 mají doma bronz po dopingu jedné z Jamajčanek. Před šesti lety se rozhodlo o dalším posunu vzhůru po trestu za doping Rusky Taťjany Firovové. Štafeta čtvrtkařek Denisa Rosolová (nyní Helceletová), Jitka Bartoničková, Zuzana Bergrová a Zuzana Hejnová tak na republikovém šampionátu v Jablonci převzala stříbro z atletického halového mistrovství světa 2010.

Štafeta českých čtvrtkařek z halového mistrovství světa v roce 2010 v Dauhá. Zleva Denisa Helceletová, Jitka Bartoničková, Zuzana Bergrová a Zuzana Hejnová. | foto: ČTK

A proč vůbec musely čekat na stříbrné medaile dlouhých šest let?

Administrativní proces Světové atletiky se zadrhl a dlouho trvalo, než medaile fyzicky dorazily na Český atletický svaz. Bartoničková se o to aktivně každý rok zajímala a jako první zjistila, že cenné kovy už jsou v Česku.

„Já se někdy v zimě byla projít po Praze a potkala jsem před Pražským hradem pana předsedu svazu Libora Varhaníka. Tak říkal, že medaile jsou v Praze. Je srpen, tak ještě trvalo, než nastala příležitost,“ vyprávěla novinářům.

Dlouhé čekání, masakr, hledání motivace. Jak se atleti připravují na pozdní MS

Zatímco bronzové medaile převzaly v roce 2011 na slavnostním vyhlášení ankety Atlet roku, tentokrát svaz vybral jako vhodnou příležitost vrcholnou domácí akci. A teplota v Jablonci se blížila té tehdejší v hale v Dauhá, která je pro bývalé běžkyně dosud nejsilnější vzpomínkou na nakonec stříbrný šampionát.

„V hale byla hrozná zima. Venku vedro jako blázen, vevnitř to vychladili,“ řekla dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Hejnová, která z úspěšné štafety ukončila kariéru jako poslední. Naposledy závodila v září 2020.

Halové vicemistryně světa z roku 2010 nyní budou mít za závod, po němž byly smutné ze čtvrtého místa, dvě medaile. Dodatečně přidělená bronzová jim zůstala. „Ty bronzové jsou jiné, takže myslím, že je ani vracet nebudeme. Tak budeme ukazovat, že takhle vypadá medaile v téhle barvě,“ řekla těhotná Helceletová, která dorazila na ceremoniál s oběma dcerami.

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Myslí si, že tohle je poslední posun v patnáct let starém štafetovém závodě. „Zlato nepřijde, to mají Američanky,“ poznamenala. Bergrová spekulovala, že by se ke zlatu mohly ještě propracovat samy. „Co mistrovství světa seniorů, to bychom mohly dát,“ smála se další členka legendárních „Rychlých holek“ trenérky Martiny Blažkové. V době HMS ještě Helceletová trénovala pod vedením Aleše Dudy a byla hlavně dálkařka, ale přidala se k nim hned na jaře po šampionátu.

