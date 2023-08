Hrdost, rekord i nepostup. Možná jsme měli i na lepší čas, uvažoval Maslák

Je to pět let, co mužská štafeta na evropském šampionátu v Berlíně zaběhla český rekord v hodnotě 3:02,52.

Předloni na mistrovství Evropy družstev ho vylepšila o desetinu, loni na mistrovství světa v Eugene byla zase o něco rychlejší.

A teď na světovém šampionátu v Budapešti posunula hranici ještě níž.

Kvarteto ve složení Matěj Krsek, Pavel Maslák, Vít Müller a Patrik Šorm se poprvé v historii země dostalo pod tři minuty a jednu vteřinu. Nový český rekord má tak aktuálně hodnotu 3:00,99.

„Příjemné… S českým rekordem můžeme být spokojení,“ usmál se Krsek, který na začátku šampionátu vybojoval ve smíšené štafetě senzační bronzovou medaili.

Po třech čtvrtkách, které už na šampionátu musel absolvovat, byl pochopitelně naprosto vyšťavený. Možná i proto ho v polovině úvodního úseku lehce píchlo v noze.

„Pak jsem sice držel rychlost, ale v hlavě jsem měl, že musím opatrně, abych doběhl a předal kolík, takže nakonec mám takové rozporuplné pocity,“ líčil.

Předávka Matěje Krska Pavlu Maslákovi

Štafetu i tak předával na čtvrtém místě odpočatému Maslákovi.

Ten úvod šampionátu strávil jako náhradník pro smíšenou štafetu, teď se konečně v populárních rukávcích mohl předvést.

„Čekání bylo fakt dlouhé. Tím, jak byla ukrutná vedra, tak chodit někam ven by byl nesmysl. Navíc nám na pokoji nefungovala klima, takže jsme se pořád trápili ve vedru. Nakonec jsme to ale zvládli,“ vyprávěl.

Svůj part v sobotu večer taky zvládl, štafety před sebou nepustil z dohledu.

„Běželo se mi dobře, možná jsem měl i lehkou rezervu,“ usmál se trojnásobný halový mistr světa.

Nejproblematičtější okamžiky prožil Vít Müller, který při předávce lehce zakopl. Naštěstí balanc neztratil úplně a Česko udržel na šestém místě.

Předávka Pavla Maslák Vítu Müllerovi

Jen ztráta na v tu chvíli vedoucí Trinidad a Tobago narostla na šest vteřin.

„Hned na začátku jsem tam něco málo ztratil, ale holt to dopadlo, jak to dopadlo,“ líčil 26letý atlet.

Finišmanem byl druhý muž z českého bronzového mixu Patrik Šorm, který už mezeru před sebou nezalepil.

České kvarteto tak přivedl do cíle na šesté, sice nepostupové příčce, ale v rekordním čase

„Myslím, že jsme měli i na lepší čas. Neříkám, že bychom měli na postup, ale kdybychom běželi ve druhém – trochu lehčím běhu – kde bychom třeba byli víc v kontaktu, možná bychom běželi rychleji,“ uvažoval Maslák.

„Ale i tak jsme běželi skvěle, udělali jsme národní rekord, akorát to dneska nestačilo na postup, soupeři byli lepší,“ usmál se Šorm.

Ten ještě po doběhu s rozhodčími řešil případnou diskvalifikaci Japonska.

„Jak jsem měl před sebou mezeru, měl jsem čas koukat, co se děje přede mnou a v půlce zatáčky Japonec vystrčil mimo dráhu Triniďana. Tak jsem to za cílem nahlásil, abychom třeba měli větší šanci postoupit. Zákeřné,“ křenil se v cíli.

Japonci ale diskvalifikovaní nebyli, a i kdyby byli, Čechům by jejich čas k postupu mezi osm nejlepších štafet stejně nestačil.

Světová konkurence na 4x400 metrů se totiž zase posunula.

„Kdysi jsme byli na mistrovství Evropy pátí výkonem za tři minuty a dvě vteřiny. A ne tak daleko od medaile. Tady jsme skončili jedenáctí v národním rekordu a před námi bylo šest evropských štafet… Celé se to strašně posunulo kupředu,“ všiml si Maslák.

Hlavně mezi Evropany jsou štafety čím dál oblíbenější, o čem svědčí i sedm z osmi štafet ve finále té smíšené, ze které mají Češi bronz.

„Evropané tam cítí větší šanci, jak porazit Jihoameričany, Američany a Afričany,“ má jasno Maslák.

Česká mužská štafeta na 4x400 metrů: Matěj Krsek, Pavel Maslák, Vít Müller a Patrik Šorm

A tak ani pro české kvarteto nemusí být současný národní rekord stropem.

Rádi by se v příštích letech dostali třeba i pod tři minuty.

„Ano!“ zařval v novinářské mixzóně Krsek, čímž rozesmál i Masláka.

„Je to cíl celou dobu, ale musí se k tomu sejít čtyři zdraví kluci v super formě, což není tak jednoduché, jak by se zdálo,“ uvedl.

Ale povést se to může.