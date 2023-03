Touha, která tíží. Jacobs musí stále ukazovat, jak dobrý je sprinter. A prohrává

Istanbul (Od našeho zpravodaje) - Chytil se za hlavu. „Já jsem nevyhrál?“ nechápal. To snad ani není možné. Italský sprinter Lamont Marcell Jacobs prožil na nedávném domácím mistrovství v hale omračující zklamání. Měla to být formalita, nic jiného než třetí titul ze šedesátky za sebou se od něj nečekalo. Jenže on místo triumfu skončil druhý.