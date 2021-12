Coleman si pořídil nový zvonek, po trestu se v lednu vrátí k závodění

Coleman naposledy závodil loni v lednu, poté sezonu přerušila pandemie. V říjnu 2020 pak americký reprezentant dostal dvouletý trest za zmeškání dopingových kontrol.

Pětadvacetiletý sprinter poté u arbitráže CAS dosáhl snížení trestu na osmnáct měsíců a distanc mu vypršel v listopadu. Přišel tak mimo jiné o start na olympiádě v Tokiu.

„Myslím, že to bude hodně emotivní být zase na závodech a ukázat lidem, co dokážu,“ řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters. „Ale neberu to jako trénink. Mám na sebe vyšší nároky, chci vyhrát,“ dodal.

Coleman také udělal maximum pro to, aby v budoucnu už žádnou mimosoutěžní kontrolu nezmeškal. Podle pravidel musejí sportovci antidopingové agentuře oznámit pro každý den místo a hodinu, kde budou k zastižení.

„Je to jen o tom být zodpovědnější,“ řekl Coleman, který nikdy neměl pozitivní test. Potrestán však byl za to, že třikrát nebyl na místě, které antidopingovým komisařům nahlásil.

„Pravidla jsou jasná a já se musím polepšit,“ přidal Coleman s tím, že na aktualizaci programu pro potřeby mimosoutěžních kontrol má na telefonu na každý den upozornění. Také si do domu pořídil nový zvonek.