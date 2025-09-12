Sprinterský talent Knighton se na čtyři roky zastavil. Dostal trest za anabolika

  13:34
Americký sprinter Erriyon Knighton dostal čtyřletý trest za doping. Arbitráž CAS tak rozhodla v případu z března 2024, kdy měl dvojnásobný medailista z dvoustovky na mistrovství světa při mimosoutěžní kontrole pozitivní test na trenbolon. Národní antidopingová organizace USADA tehdy atleta osvobodila s tím, že se látka do jeho těla dostala z kontaminovaného masa.

Erriyon Knighton | foto: Profimedia.cz

Proti verdiktu USADA se odvolaly Světová atletika (WA) i Světová antidopingová agentura (WADA) a arbitráž vyhověla jejich požadavku na čtyřletý distanc.

Jedenadvacetiletý Knighton si začal trest odpykávat v pátek s tím, že se mu z něj odečte období pozastavené činnosti mezi 12. dubnem a 19. červnem loňského roku. Trest mu tak vyprší na začátku července 2029, takže talentovaný sprinter přijde o domácí olympijské hry 2028 v Los Angeles.

Trenbolon je anabolický steroid, který mimo jiné používají zemědělci v živočišné výrobě. USADA při projednávání Knightonova případu uznala sprinterovo vysvětlení, že se zakázaná látka dostala do jeho těla z hovězího masa při návštěvě pekárny na Floridě.

Rychlejší než mladý Bolt. Sedmnáctiletý Knighton zaběhl dvoustovku za 20,11

Knighton se pak kvalifikoval na OH do Paříže, kde stejně jako o tři roky dříve v Tokiu doběhl na dvoustovce čtvrtý. Arbitráž CAS ho sice z tohoto závodu zpětně nediskvalifikovala, ale nařídila mu dlouhou závodní pauzu.

„Panel CAS rozhodl, že neexistuje žádný důkaz, který by podpořil závěr, že hovězí oháňka dovezená do USA by pravděpodobně obsahovala zbytky trenbolonu v hodnotách potřebných k tomu, aby zavinily sportovcův pozitivní dopingový test,“ uvedla.

Pro světový šampionát, který začne v sobotu v Tokiu, se Knighton do amerického týmu nedostal. Na mistrovství USA obsadil v závodě na 200 metrů až páté místo.

