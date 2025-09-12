Proti verdiktu USADA se odvolaly Světová atletika (WA) i Světová antidopingová agentura (WADA) a arbitráž vyhověla jejich požadavku na čtyřletý distanc.
Jedenadvacetiletý Knighton si začal trest odpykávat v pátek s tím, že se mu z něj odečte období pozastavené činnosti mezi 12. dubnem a 19. červnem loňského roku. Trest mu tak vyprší na začátku července 2029, takže talentovaný sprinter přijde o domácí olympijské hry 2028 v Los Angeles.
Trenbolon je anabolický steroid, který mimo jiné používají zemědělci v živočišné výrobě. USADA při projednávání Knightonova případu uznala sprinterovo vysvětlení, že se zakázaná látka dostala do jeho těla z hovězího masa při návštěvě pekárny na Floridě.
Knighton se pak kvalifikoval na OH do Paříže, kde stejně jako o tři roky dříve v Tokiu doběhl na dvoustovce čtvrtý. Arbitráž CAS ho sice z tohoto závodu zpětně nediskvalifikovala, ale nařídila mu dlouhou závodní pauzu.
„Panel CAS rozhodl, že neexistuje žádný důkaz, který by podpořil závěr, že hovězí oháňka dovezená do USA by pravděpodobně obsahovala zbytky trenbolonu v hodnotách potřebných k tomu, aby zavinily sportovcův pozitivní dopingový test,“ uvedla.
Pro světový šampionát, který začne v sobotu v Tokiu, se Knighton do amerického týmu nedostal. Na mistrovství USA obsadil v závodě na 200 metrů až páté místo.