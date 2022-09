Na počest Zátopkových padl i rekord. Tisíce dětí po republice oslavily legendy

„Vypadá to, že je to baví, což mě samozřejmě trošku hřeje,“ usmíval se lehce promrzlý tyčkař Jan Kudlička, který dohlížel na průběh na stadionu v Nehvizdech, kde se mimo jiné na závěr odehrál i mezinárodní oštěpařský mítink.

„Chtěli jsme, aby byl na každém místě nějaký hod, tak abychom navázali na tradici Dany, klidně i kriketovým míčkem, plastovým oštěpem či raketkou. A pak musel být všude bezesporu běh,“ popisoval na stadionu v Nehvizdech, v pomyslném srdci veškerého dění, předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Atletický mítink na počest Zátopkových v Nehvizdech.

„Sportuj jako Zátopkovi,“ vyzývalo děti svazem zvolené heslo.

Co to ale vlastně znamená? K jakým sportovním vlastnostem manželů, kteří dohromady získali mimo jiné pět zlatých olympijských medailí (čtyři Emil a jednu Dana), se slogan vztahuje?

„Oba měli výjimečnou motivaci k pohybu, pak také neuvěřitelnou píli a radost ze sportu,“ shrnoval Varhaník, v čem šly obě legendy příkladem.

Mladé sportovce v Nehvizdech a na desítkách dalších stadionů po celém Česku neodradilo ani zrádné počasí. „Jde nám o to, abychom děti přivedli k pohybu. Aby se pohybová aktivita stala součástí jejich života a aby byly zdravé,“ líčil Varhaník dlouhodobější ideály svazu.

Právě atletika může být mocným prostředníkem, jak toho docílit. Role vzorů, jako byli právě manželé Zátopkovi či jiné hvězdy, je v tomto směru nenahraditelná.

„Teď je třeba obrovský zájem o oštěp,“ vysvětloval Varhaník. „Díky tomu, co předvedli kluci na olympiádě, co pak Kuba (Vadlejch) zopakoval na mistrovství světa a mistrovství Evropy a jaký nádherný příběh napsala Barbora Špotáková, to všechno přitáhlo k oštěpu mraky dětí.“

Rekord po vzoru legendy

Součástí hlavního programu v Nehvizdech byla i kvalitně obsazená soutěž oštěpařek.

V ní se zaskvěla Petra Andrejsková, jež poslala náčiní do vzdálenosti 59,57 metru, o dva centimetry za své životní maximum. Její výkon by mimochodem stačil na finálovou účast na letošním světovém šampionátu v Eugene i na mistrovství Evropy v Mnichově.

Petra Andrejsková si čtvrtým pokusem vylepšuje osobní rekord.

Symbolickým způsobem tak vzdala hold Daně Zátopkové, která v roce 1958 překonala výkonem 55,73 m nejen osobní rekord, ale i ten světový!

Přestože jeho hodnota už od té doby poskočila díky Barboře Špotákové na 72,28 m, Zátopkové navždy zůstane titul držitelky posledního světového rekordu dosaženého dřevěným oštěpem.

Emil z oštěpů vyráběl smetáky

Logo akce „Sportuj jako Zátopkovi“ vtipně zobrazuje Emila prchajícího před Daniným oštěpem. Co kdyby se ale role obrátily?

Logo projektu Sportuj jako Zátopkovi.

Obrovské běžecké dávky Emila a jeho inovativní tréninkové metody jsou všeobecně známé. Jeho náklonnost k intervalovým tréninkům ale sdílela i Dana, minimálně v pozdějším věku.

„Byl jsem s ní na rehabilitaci ve Slapech. Já s kyčlí, ona v devadesáti na nějakém regeneračním pobytu,“ vyprávěl v Nehvizdech rodinný přítel a bývalý generální sekretář svazu František Fojt.

„Každý den po procedurách vzala trekové hole a k údivu všech pacientů dělala intervalové tréninky. Dodatečně si tak oprášila to, co Emil razil ve svých nejlepších letech. Bylo to neuvěřitelné,“ vzpomínal.

A že by na oplátku Emil vyzkoušel oštěp? „Moc k němu netíhl,“ popisoval Fojt. „Z oštěpů vyráběl různé domácí pomůcky jako smeták a podobně. O tom, že by se s ním pokoušel i házet, nic nevím,“ usmál se.