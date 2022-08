Dvojí české finále. Lezec Ondra ovládl semifinále, Adamovská těsně proklouzla

Český reprezentant Adam Ondra postoupil do finále boulderingu na mistrovství Evropy v Mnichově z prvního místa a při výpadku několika favoritů zabojuje o zlatou medaili. Do finále lezení na obtížnost pak prošla Eliška Adamovská, která v semifinále obsadila poslední postupové osmé místo poté, co rozhodčí revidovali výsledky dvou jejích soupeřek.