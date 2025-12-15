Zlatí vrhači vstoupí mezi legendy. Bugár a Fibingerová převezmou Zátopkovu cenu

  13:06aktualizováno  14:03
Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu letos získají bývalá koulařka Helena Fibingerová a někdejší diskař Imrich Bugár, atletičtí mistři světa z roku 1983. Na tiskové konferenci to oznámil Klub sportovních novinářů. Laureáti ocenění převezmou ve čtvrtek 18. prosince na slavnostním vyhlášení výsledků 67. ročníku ankety Sportovec roku.

Helena Fibingerová, Imrich Bugár a Jarmila Kratochvílová ukazují medaile z MS 1983. | foto: Profimedia.cz

Fibingerová vedle titulu na prvním atletickém MS v Helsinkách, který na ploše bouřlivě oslavovala, získala bronz na OH 1976 v Montrealu, tři medaile na kontinentálních šampionátech pod širým nebem a rekordních osm titulů na halových mistrovstvích Evropy. Její pokus dlouhý 22,50 metru z jablonecké haly v únoru 1977 je dodnes nejdelším pokusem halové historie.

Třetí titul pro Ledeckou, nebo Fuksova premiéra? Hledá se Sportovec roku 2025

Atletice zůstala šestasedmdesátiletá Fibingerová věrná i po skončení kariéry, na svazu se věnuje marketingu. Kromě toho má na starosti chod rodinné pekárny a obchodu v Uherském Ostrohu. Oficiálního zařazení mezi sportovní legendy si váží. „Tohle bylo jediné, po čem jsem toužila. Chci za to neskutečně poděkovat. To, co jsem si v životě stran nějakých vyznamenání a ocenění přála, se dnes naplnilo a jsem šťastná,“ svěřila se. Připomněla, že třikrát dostala státní vyznamenání, v letech 1976, 1983 a 2015.

Sedmdesátiletý Bugár ještě před světovým titulem v Helsinkách získal v roce 1980 stříbro na olympijských hrách v Moskvě. O čtyři roky později měl ještě lepší formu, ale na OH v Los Angeles kvůli bojkotu závodit nesměl, což těžce nesl. Výkonem 71,26 metru dodnes drží národní rekord. V roce 1982 ovládl i anketu Sportovec roku. Po kariéře pracoval na Dukle v oddělení zahraničních styků. Působí v Českém klubu olympioniků. V roce 2013 skončil třetí v taneční soutěži StarDance.

Helena Fibingerová navštívila sportovní kemp v obci Chodová Planá.

Imrich Bugár v Show Jana Krause v roce 2014.

Také on poděkoval Klubu sportovních novinářů za cenu. „Je mi ctí být mezi takovými osobnostmi, jaké tam jsou. Atletický svaz nic takového nedělá, žádná Síň slávy, vůbec se nezajímá o bývalé atlety. Já mám radost, že Klub sportovních novinářů si na mě vzpomněl,“ poznamenal.

Fibingerová s Bugárem se připojili k pětici atletů, kteří ocenění pro sportovní legendy, udělované od roku 2000, získali před nimi. Prvním oceněným byl vytrvalec Emil Zátopek, jehož jméno cena od druhého ročníku nese. V roce 2003 byla laureátkou olympijská vítězka v hodu oštěpem z roku 1952 Dana Zátopková, o pět let později oštěpařský světový rekordman Jan Železný, v roce 2013 světová rekordmanka na osmistovce Jarmila Kratochvílová a naposledy v roce 2014 olympijská vítězka ve skoku do výšky z Mexika 1968 Miloslava Rezková-Hübnerová.

