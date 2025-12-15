Fibingerová vedle titulu na prvním atletickém MS v Helsinkách, který na ploše bouřlivě oslavovala, získala bronz na OH 1976 v Montrealu, tři medaile na kontinentálních šampionátech pod širým nebem a rekordních osm titulů na halových mistrovstvích Evropy. Její pokus dlouhý 22,50 metru z jablonecké haly v únoru 1977 je dodnes nejdelším pokusem halové historie.
Atletice zůstala šestasedmdesátiletá Fibingerová věrná i po skončení kariéry, na svazu se věnuje marketingu. Kromě toho má na starosti chod rodinné pekárny a obchodu v Uherském Ostrohu. Oficiálního zařazení mezi sportovní legendy si váží. „Tohle bylo jediné, po čem jsem toužila. Chci za to neskutečně poděkovat. To, co jsem si v životě stran nějakých vyznamenání a ocenění přála, se dnes naplnilo a jsem šťastná,“ svěřila se. Připomněla, že třikrát dostala státní vyznamenání, v letech 1976, 1983 a 2015.
Sedmdesátiletý Bugár ještě před světovým titulem v Helsinkách získal v roce 1980 stříbro na olympijských hrách v Moskvě. O čtyři roky později měl ještě lepší formu, ale na OH v Los Angeles kvůli bojkotu závodit nesměl, což těžce nesl. Výkonem 71,26 metru dodnes drží národní rekord. V roce 1982 ovládl i anketu Sportovec roku. Po kariéře pracoval na Dukle v oddělení zahraničních styků. Působí v Českém klubu olympioniků. V roce 2013 skončil třetí v taneční soutěži StarDance.
Také on poděkoval Klubu sportovních novinářů za cenu. „Je mi ctí být mezi takovými osobnostmi, jaké tam jsou. Atletický svaz nic takového nedělá, žádná Síň slávy, vůbec se nezajímá o bývalé atlety. Já mám radost, že Klub sportovních novinářů si na mě vzpomněl,“ poznamenal.
Fibingerová s Bugárem se připojili k pětici atletů, kteří ocenění pro sportovní legendy, udělované od roku 2000, získali před nimi. Prvním oceněným byl vytrvalec Emil Zátopek, jehož jméno cena od druhého ročníku nese. V roce 2003 byla laureátkou olympijská vítězka v hodu oštěpem z roku 1952 Dana Zátopková, o pět let později oštěpařský světový rekordman Jan Železný, v roce 2013 světová rekordmanka na osmistovce Jarmila Kratochvílová a naposledy v roce 2014 olympijská vítězka ve skoku do výšky z Mexika 1968 Miloslava Rezková-Hübnerová.