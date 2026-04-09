Společná zlata, nohejbal i velikonoční žert. Fibingerová vzpomíná na Bugára

Jak na něj budete vzpomínat?
Šlo o báječná léta – a nikoliv pod psa. Byl vrhač, takže jsme spolu absolvovali všechna zahraniční soustředění. Tvrdě jsme na nich dřeli, ale taky si na nich užili spoustu legrace. Tím víc mě to zasáhlo.
Jak často jste se vídali v posledních letech?
Viděli jsme se loni na P-T-S mítinku v Banské Bystrici. Po letech ho revitalizovali a pozvali bývalé hvězdy. Byla jsem tam já, Imrich, taky Honza Železný. Moc hezké.
A byl taky voják. To víte, uniforma, urostlý chlap, fešák. Vybavuju si, jak ho dívky obdivovaly, a když si vzal Olgu, tak za mnou chodily a plakaly mi na ramenou.