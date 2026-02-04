Spider Man čaroval v Ostravě. Zázračný Furlani obdivuje Mourinha a vládne dálce

Už loni byl na atletickém Czech Indoor Gala za obrovskou hvězdu. Do Ostravy dorazil jako bronzový medailista z olympijských her v Paříži 2024, ze stejného roku i stříbrný muž z mistrovství Evropy v Římě a halového světového šampionátu v Glasgow. Ale ještě se italský dálkař Mattia Furlani nemohl titulovat skutečným šampionem, na velké vítězství stále čekal. Letos už to neplatilo.
Fotogalerie3

Hvězdný italský dálkař Mattia Furlani na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě | foto: ČTK

V úterý se v Česku ukázal ještě lepší Furlani. Je mu dvacet, místo velkého černého afra nasadil o trochu kratší sestřih, a hlavně pořádně rozšířil svou sbírku úspěchů.

Stal se vítězem, fenoménem. Loni pod střechou ovládl světový šampionát v Nankingu a zlato vyválčil i na venkovním vrcholu v Tokiu. A formu potvrzuje i v úvodu nové sezony!

V nabité ostravské soutěži třikrát pokořil osmimetrovou hranici. Nejdále dopadl v páté sérii, v níž skočil na hodnotu 830 centimetrů.

Nové halové maximum a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala

Tím pokořil vlastní rekord mítinku z loňska a o sedm centimetrů předčil druhého Řeka Miltiadise Tentogloua.

Furlani po pokusu zakřičel, zatleskal vyprodané hale a pak se několikrát bouchl do hrudi. „Jsem spokojený. Doufám, že forma bude ještě gradovat,“ usmíval se mladý Ital.

Loni se v Ostravě odrazil k velkolepým triumfům, v což věří i letos. Jeho plány? Zlaté, jiné být ani nemohou. Touží obhájit světový titul pod střechou v Toruni i kralovat na kontinentálním šampionátu v Birminghamu.

„A rád bych konečně pokořil hranici 840 centimetrů,“ vyhlašuje chlapík, jehož osobní rekord z loňského Tokia měří o centimetr méně.

Mattia Furlani si prohlíží mistrovské zlato.

Je vážně obdivuhodné, co v tak mladém věku dokáže. Přitom ještě před čtyřmi roky pomýšlel na vavříny spíš ve skoku do výšky.

Až během halové sezony 2022, kdy se jen tak na zkoušku přihlásil na italském šampionátu do dálkařské soutěže, načež prakticky bez tréninku získal stříbro, se zamyslel: Dobře, nějaký talent asi mám, co zkusit i tuto disciplínu?

Zprvu obě odvětví kombinoval a na evropském šampionátu do osmnácti let získal dvě zlata. Pak se ale rozhodl pro dálku. „Vycítil jsem v ní větší potenciál. A dělat dvě různé disciplíny obnáší velké riziko zranění.“

Moudrá volba.

Italští fanoušci ho nazývají „Ragazzo prodigio“, v překladu Zázračný hoch.

Tady je moje pískoviště, usmíval se Kolomazník po osobním rekordu v Ostravě

Kvůli podobnosti s postavou Milese Moralese z příběhů pavoučího muže mu přátelé zase říkají Spider Man.

Jako správný Ital také miluje pizzu, byť si ji zas tak často samozřejmě nemůže dovolit, a proto volí spíš druhou italskou pochoutku – těstoviny na všechny možné způsoby.

Fandí AS Řím, a když má čas, nechybí na tribuně.

V dobách, kdy klub vedl portugalský stratég José Mourinho, dokonce prohlásil: „Je trenérem mých snů. Přál bych si, aby jednou pomáhal i mně.“

Po otci Marcellovi, někdejším výškaři, Furlani disponuje výjimečným odrazem. Matka Khaty Secková, jež je senegalského původu, mu zase do vínku jakožto bývalá sprinterka dala rychlost.

Hvězdný italský dálkař Mattia Furlani na Czech Indoor Gala v Ostravě

„Skoky miluju. Nejde jen o čistou rychlost nebo házení. Jde o sílu kombinovanou s rychlostí,“ vykládá. „Vášeň pro atletiku ve mně zažehl táta, máma je ale ta, která mě formovala právě ve skocích. Je pro mě vším. Koučuje mě, píše tréninky, v noci kvůli mně nespí.“

Jistý podíl na jeho vzestupu má i Řek Tentoglou, olympijský vítěz z Tokia 2020 a Paříže 2024, a také jedna z výrazných person úterního Czech Indoor Gala.

„Je opravdový šampion. Myslím, že jsem nikdy neviděl sportovce jako on. Vyhrál všechno, dvakrát,“ říkal Ital o starším Řekovi. „Byla opravdu čest slyšet od něj komplimenty. V soutěži jsme samozřejmě velcí rivalové, ale když nejsme proti sobě, považuji ho za idola. Dělám všechno pro to, abych s ním držel krok. I když je svými úspěchy zatím v jiné dimenzi.“

Ale vzhledem k tomu, jak Furlani vletěl do atletického světa, to za pár let platit nemusí.

Spider Man čaroval v Ostravě. Zázračný Furlani obdivuje Mourinha a vládne dálce

