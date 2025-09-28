Spartathlon poprvé ovládl český vytrvalec. Brunner uspěl na desátý pokus

Padesátiletý Brunner dorazil do cíle u sochy krále Leonidase dnes ráno před pátou hodinou. Druhého Itala Francesca Periniho porazil o více než 40 minut. Náročnou trať absolvoval průměrnou rychlostí 5:15 minuty na kilometr.
Na trůnu český ultramaratonec vystřídal Řeka Fotise Zisimopulose, který ovládl předchozí čtyři ročníky a předloni zaběhl stávající traťový rekord 19:55:09. Brunner dosáhl čtvrtého nejlepšího vítězného času. Rychleji si pro první místo před ním doběhl vždy jen Zisimopulos.
Co je Spartathlon?
- Charakter závodu: Ultramaraton na 246 km.
- Trasa: Z Atén (Akropole) do Sparty (socha krále Leonida).
- Historický základ: Inspirován běžcem Feidippidem, který v roce 490 př. n. l. údajně běžel z Atén do Sparty pro pomoc proti Peršanům.
- První ročník: 1983.
- Termín: Každoročně na konci září.
- Limit: 36 hodin na dokončení.
- Obtížnost: Extrémně náročný ultramaraton – kromě vzdálenosti závodníci překonávají horko, noční část trati i výstup na horu Sangas (cca 1200 m n. m.).
- Účast: Jen vybraní ultraběžci, kteří splní přísné kvalifikační limity.
- Symbolika cíle: Dotyk sochy krále Leonidase ve Spartě, často s věncem olivových ratolestí jako oceněním.