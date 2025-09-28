Spartathlon poprvé ovládl český vytrvalec. Brunner uspěl na desátý pokus

Autor:
  11:43
Radek Brunner vyhrál jako první český běžec Spartathlon. Vítězství se dočkal při svém desátém startu po třech druhých místech, která obsadil v letech 2017, 2018 a 2021. Legendární ultramaraton z Atén do Sparty dlouhý 246 kilometrů zvládl v sedmém nejlepším čase historie 21:24:35.

Radek Brunner u sochy krále Leonidase při jednom z předchozích startů. | foto: Profimedia.cz

Padesátiletý Brunner dorazil do cíle u sochy krále Leonidase dnes ráno před pátou hodinou. Druhého Itala Francesca Periniho porazil o více než 40 minut. Náročnou trať absolvoval průměrnou rychlostí 5:15 minuty na kilometr.

Na trůnu český ultramaratonec vystřídal Řeka Fotise Zisimopulose, který ovládl předchozí čtyři ročníky a předloni zaběhl stávající traťový rekord 19:55:09. Brunner dosáhl čtvrtého nejlepšího vítězného času. Rychleji si pro první místo před ním doběhl vždy jen Zisimopulos.

Co je Spartathlon?

  • Charakter závodu: Ultramaraton na 246 km.
  • Trasa: Z Atén (Akropole) do Sparty (socha krále Leonida).
  • Historický základ: Inspirován běžcem Feidippidem, který v roce 490 př. n. l. údajně běžel z Atén do Sparty pro pomoc proti Peršanům.
  • První ročník: 1983.
  • Termín: Každoročně na konci září.
  • Limit: 36 hodin na dokončení.
  • Obtížnost: Extrémně náročný ultramaraton – kromě vzdálenosti závodníci překonávají horko, noční část trati i výstup na horu Sangas (cca 1200 m n. m.).
  • Účast: Jen vybraní ultraběžci, kteří splní přísné kvalifikační limity.
  • Symbolika cíle: Dotyk sochy krále Leonidase ve Spartě, často s věncem olivových ratolestí jako oceněním.
Výsledky

28. září 2025

Skvělý šampionát nakonec bez medaile. Češi nestačili na Poláky a končí čtvrtí

Parádní tažení českých volejbalistů světovým šampionátem medailovou tečku nedostalo. Reprezentanti v souboji o bronz podlehli Polákům 1:3 na sety a na Filipínách obsadili čtvrté místo, přesto se...

28. září 2025  10:24,  aktualizováno  11:18

Ocenění pro iDNES.cz. Texty Dana Hübsche uspěly díky přesahu za hranice sportu

Také ve druhém ročníku Novinářských cen Ondřeje Sekory, které vyzdvihují nejlepší žurnalistické počiny, se dařilo sportovní redakci vydavatelství MAFRA. Odborná porota ocenila sérii...

28. září 2025  10:50

MS ve volejbale mužů 2025: jak hráli Češi, kompletní výsledky turnaje

Skvělá cesta českých volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) skončila čtvrtým místem. Národní tým v boji o bronz podlehl Polsku 1:3 a postaral o nejlepší výsledek v...

28. září 2025  10:44

Dominance a rekordní náskok. Golfisté Evropy v Ryder Cupu míří za obhajobou

Golfisté Evropy se přiblížili k obhajobě triumfu v Ryder Cupu. Po sobotě nad výběrem USA vedou rekordním rozdílem 11,5:4,5 a k vítězství jim v závěrečný den turnaje ve Farmingdale stačí získat 2,5...

28. září 2025  10:06

O Hyského se zajímá několik klubů. Brzy se dozvíte více, naznačil kouč Karviné

Martine, zůstaň v Karviné, skandoval hlouček fanoušků po sobotním zápase v Uherském Hradišti, kde hostující fotbalisté v hodinovém oslabení vyfárali plný počet bodů za vítězství 2:1 nad Slováckem.

28. září 2025  9:56

Boxerka Bytyqi prohrála ve vyšší váhové kategorii zápas o pás WBA

Elitní česká profesionální boxerka Fabiana Bytyqi prohrála v tureckém městě Fethiye s domácí Seren Cetinovou a nezískala zlatý pás organizace WBA v super bantamové váhové kategorii. Devětadvacetiletá...

28. září 2025  9:38

Hovorný „dědek“ Mikula o svém gólu: Petrášek mě odhodil, tak jsem tam zůstal

Když dá liberecký obránce Jan Mikula gól, mluví se o tom hodně dlouho. V kariéře totiž nikdy nevstřelil v sezoně víc než jeden. Tuto normu splnil třiatřicetiletý borec, s téměř deseti lety nejdéle...

28. září 2025  9:14

Top moment sezony? Narození Rozárky! hlásí vítěz čtenářské ankety Hornig

Tomu, co předvedl během uplynulé zimy, málokdo rozumí a on sám na tom není lépe. Vítězslav Hornig se z hlubin celkové klasifikace Světového poháru mezi ty nejlepší biatlonisty vyšvihl za jediný rok....

28. září 2025

Krejčíková se zranila a zápas s Kesslerovou vzdala, Bouzková postupuje

Barbora Krejčíková nedohrála na tenisovém turnaji v Pekingu kvůli zranění kolena zápas o postup do osmifinále proti Američance McCartney Kesslerové. Zranila se v úvodním gamu. Po ošetření se jí...

28. září 2025  8:49

Útočník Ivan bodoval za Colorado, veterán Fleury se loučil s fanoušky

V sobotním programu přípravných zápasů NHL se bodově prosadili jen dva Češi. Bojovník ze čtvrté formace Colorada Ivan Ivan asistoval u výhry 4:1 nad Dallasem a obránce Radim Mrtka se trefil za...

28. září 2025  7:32,  aktualizováno  8:48

