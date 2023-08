Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Budapešť (Od našich zpravodajů) - Od sobotního večera do nedělního poledne se Lada Vondrová na světovém šampionátu atletů řítila po horské dráze až neskutečných emocí. Nejprve coby finišmanka oslavovala (byť se zpožděním) senzační český bronz ze smíšené štafety. Hned v nedělním dopoledni pak nastoupila do rozběhu na 400 metrů, překonala v něm osobní rekord, prolomila hranici 51 sekund, postoupila do semifinále a navrch splnila olympijský limit.