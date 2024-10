Je to vůbec povolené? Už ho nebavilo prohrávat, tak atletiku postavil na hlavu

Z dnešního pohledu není na Fosburyho fotografii z mexické olympiády nic zvláštního. V říjnu roku 1968 ale vzbudila dokonalé pozdvižení.

Nikdo před ním totiž takovou technikou na vrcholných akcích neskákal. Výšce tehdy dominoval tzv. stredl, tedy styl, kterým atleti čelem k dopadové ploše nejprve vyšvihli přes laťku jednu nohu, a pak rotací trupu dostali přes laťku i zbytek těla. To se ale mělo brzy změnit.

Fosbury zkoušel od dětství všechny možné druhy sportů, žádný ho zvlášť nebavil a v ničem ani příliš neexceloval. Nejdéle vydržel u výšky, ani v té ale k žádným talentům nepatřil. Na střední škole ho trenér nutil používat právě stredl, jenže vytáhlý a kostnatý Fosbury cítil, že styl založený na síle není pro něj.

„Byl jsem nejhorší výškař v našem oddílu i lize, možná v celém Oregonu,“ vzpomínal po letech.

Podařilo se mu přesvědčit trenéra, aby se vrátili k nůžkám, tedy technice, na které Fosbury s výškou začínal. „Rychle jsem s nůžkami vyrovnal svůj osobní rekord. On tedy nebyl nijak závratně vysoký…“ vyprávěl. Dílčí úspěch mu ale potvrdil, že odchod od stredlu byl krok správným směrem. A záhy začal postupně tvořit vlastní styl skákání.

„Mně nešlo o to vyhrávat, jen jsem už nechtěl být vždycky poslední,“ říkal v rozhovoru pro olympijský kanál před deseti lety.

„Byl jsem vážně frustrovaný, ale zároveň jsem měl obrovské odhodlání. A tělo se mé zarputilé mysli prostě přizpůsobilo.“

Tak došlo k tomu, že jednoho dne zkusil laťku překonat zády napřed. Než aby musel boky složitě táhnout za švihovou nohou, prostě se prohnul, a bylo to. „Pořád jsem skákal výš a výš. Za den jsem si posunul osobní maximum o patnáct centimetrů. Přišlo mi, že jsem vážně na něco kápl.“

Následovaly roky zkoušení a pilování nové techniky. A také posmívání a nedůvěřivého kroucení hlavami okolí. V místních novinách vyšla fotka skákajícího mladíka na lokálním mítinku, u které bylo připsáno „Fosburyho flop“. V angličtině se „flop“ většinou používá pro žuchnutí, ale také pro fiasko a propadák.

Někteří novináři říkali, že jim Fosbury připomíná rybu, která sama skáče rybářům do lodi. Fotografové zase označovali portlandského rodáka za nejlínějšího výškaře na světě.

To vše jen ukazuje, jak revoluční Fosburyho technika byla. Všechny výškařské styly do té doby vycházely z běhu přes překážky, jen se adaptovaly na vyšší laťku. Proto byli také atleti vždy čelem k doskočišti. Téměř nikoho do té doby nenapadlo, že skokem výškařův výkon končí, a tudíž může padat v podstatě v jakékoliv pozici.

K tomu je ale samozřejmě potřeba dodat, že Fosburymu šel naproti vývoj výškařských doskočišť. Ještě zažil se svým flopem skákání do hromady písku nebo dřevěných pilin, žíněnky se ale postupně stávaly zavedeným standardem, díky kterým mohl skákat pozadu a nestrachovat se kvůli dopadu.

Mezitím se ale díky svému stylu skoku natolik zlepšil, že dostal stipendium na Oregon State University, vyhrál americký univerzitní šampionát a dostal se do tříčlenného výběru pro olympiádu v Mexiku.

Ale stejně jako při vytváření nové techniky, zůstával Fosbury i na dosud největší události života svůj. Místo, aby se zúčastnil zahajovacího ceremoniálu na Estadio Olímpico Universitario, jel se podívat do pouště na západ slunce.

Závod výškařů pak byl pro jednadvacetiletého čahouna prvním mezinárodním kláním vůbec. A ostatní z něj nebyli příliš nadšení. Zvlášť, když se ukázalo, že jeho prapodivný styl skoku funguje úplně stejně jako osvědčený stredl.

Když ho soupeři s podivem sledovali, říkali jim jeho američtí kolegové: „Klid, to je prostě Fosbury, je trošku zvláštní.“ Trenéři zase chodili za rozhodčími, jestli Fosbury svým stylem neporušuje pravidla.

„Ale v nich jen bylo, že se atlet musí odrazit z jedné nohy a laťka musí zůstat nahoře. Takže jsem byl úplně v klidu,“ culil se výškař.

Dick Fosbury (uprostřed) s olympijským zlatem z Mexika 1968

Užíval si, jaký zájem na sebe strhává, a v průběhu soutěže se mu podařilo dostat publikum na svou stranu. Když pak jako jediný dokázal ladně překonat výšku 2,24 metrů, stadion vybouchl nadšením. „Ten zlomek sekundy mezi přeletěním laťky a dopadem nikdy nezapomenu,“ dojímal se po letech.

Fotografie jeho přeskoku byla rázem všude, zvlášť cenným byl záznam olympijského závodu, ze kterého mohli ostatní výškaři Fosburyho techniku lépe okoukat. Hlavně mladé atlety jeho styl nadchl, za nimi také olympijský šampion rád a často jezdil, aby je skok, pro který se mezitím ustálilo původně hanlivé označení „Fosburyho flop“, mohl naučit osobně.

„Vím, že zároveň se mnou vyvíjelo skok zády napřed několik dalších výškařů, takže bylo jen otázkou času, než pronikne do soutěží a rozšíří se,“ říkal skromně.

Dick Fosbury v roce 2014

Na další olympijské hry už se nominovat nedokázal, v pouhých pětadvaceti letech proto ukončil kariéru a začal se naplno věnovat stavebnímu inženýrství, které vystudoval. Zároveň ale mohl sledovat, jak jeho odkaz žije v atletice dál.

V Mnichově 1972 používala flop více než půlka ze čtyřiceti startujících výškařů, za osm let na olympiádě v Moskvě už skákalo flopem třináct ze šestnácti finalistů. První roky ještě dokázali zastánci stredlu držet s Fosburyho následovateli krok a často je i porážet, na konci 70. let už ale bylo jasné, že budoucnost výšky leží ve skoku po zádech.

Pravděpodobně by k této výškařské revoluci došlo i bez Fosburyho. Určitě by to ale bylo později a za jiných okolností, než že jednoho středoškoláka z Oregonu už nebavilo věčně prohrávat.