Sláva, tanec, prezident a jako dar miliony i auto. Keňa přivítala maratonského hrdinu

Když se jedenatřicetiletý Sawe na letišti v Nairobi postavil za připravený stupínek k mikrofonu, hlas měl ochraptělý z oslav a po dlouhé cestě ho přemáhala únava.
Líčil, že mu to stále moc nedochází.
„Jsem ale rád za tento krásný den a že jste ho se mnou přišli oslavit, nečekal jsem to,“ povídal do davu. „Nezvládl jsem to sám, ale zvládli jste to se mnou.“
Na krk dostal obrovský věnec z listů a cestu mezi televizními štáby, fotografy a fanoušky mu musela razit ochranka.
Pozoroval tradiční keňské tance a poslouchal jednu gratulaci za druhou.
„Jeho výhra je zároveň velkou výhrou pro Keňu. Zapsal ji na globální mapu,“ oslavoval ho Salim Mvurya, keňský ministr sportu.
A mluvčí vlády Gabriel Muthuma dodal: „Tohle není jen jeden z nejúžasnějších momentů v historii maratonu, ale i jeden z nejúžasnějších momentů v historii Keni.“
Po ceremoniích Sawe objal rodiče, kteří za ním na letiště cestovali šest hodin a nastoupil do luxusní limuzíny. Zatím si ale odpočinku moc neužil. Ve čtvrtek totiž oslavy pokračují a maratonského rekordmana dopoledne přijal prezident Wiliam Ruto.
Sawe mu daroval boty, v nichž běžel v Londýně, a také podepsanou fotografii, když protíná cílovou pásku. Od prezidenta naopak obdržel šek v hodnotě 8 milionů keňských šilinků (necelých 1,3 milionu korun) a zároveň nový vůz s příhodnou poznávací značkou 1:59:30.
„Sabastiane, nejenže jsi překonal rekord, ale rozšířil jsi i obzory lidského potenciálu,“ řekl prezident.
V Keni jeho úspěch samozřejmě pořádně rezonuje. Právě ona je spolu s Etiopií domovem nejlepších běžců.
V restauracích, barech i na benzinových stanicích běžely z Londýna přenosy, podle záběrů pak lidé vybíhali na ulice a jásali, jako kdyby vyhráli v loterii.
„Překonání bariéry dvou hodin v maratonu bylo dlouho snem běžců na celém světě a dnes jste tento sen splnili. Historický den,“ blahopřál Eliud Kipchoge, legendární maratonec, Sawemu i Etiopanu Yomifu Kejelchavimu, který se také v Londýně dostal pod dvě hodiny.
Jen Saweho nejvěrnější fanoušek závod neviděl. Otec Simion vyprávěl, jak mu zrovna v rozhodujících fázích vypadl televizní signál.
„Přesně v okamžiku, kdy se můj syn dostal dopředu,“ povzdechl si. „Pak jsem se díval na záznam. Ale byl jsem tak šťastný, nesmírně šťastný. Křičeli jsme tak moc, že teď ještě teď nemůžu vůbec mluvit.“
Zároveň zadoufal, že jeho syn s bořením milníku ještě nepřestal. Že má na to, čas stlačil ještě níž. A odteď si už dá dobrý pozor, aby technické závady odstranil.
„I teď, po světovém rekordu, říká, že mu ten čas ještě nestačí. A já věřím, že to dokáže,“ zasní se.