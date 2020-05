Zahradní výzva zaujala, nadšené tyčkařky chtějí porazit muže

Stefanídiová bude skákat v Aténách, Negeotteová v Mariettě v americkém státě Georgia a Newmanová v Boltonu v kanadském Ontariu. V závislosti na počasí by se mělo začít mezi 18. a 19. hodinou SELČ. Cílem bude co nejvyšší počet úspěšných pokusů na laťce ve výšce čtyř metrů.

Muži měli pro obdobný závod laťku v pětimetrové výšce, kterou vítězové Švéd Armand Duplantis a Francouz Renaud Lavillenie zdolali za půl hodiny šestatřicetkrát. Američan Sam Kendricks měl 26 úspěšných pokusů. Jejich duel přímo sledovalo 250 000 fanoušků, v průběhu 24 hodin se na video z unikátní akce vynucené omezením kvůli koronaviru podívalo přes milion lidí z 90 zemí.

Stefanídiová mužský závod sledovala a koncept ji nadchl. Výkon svých kolegů považuje za výzvu. „Když jsem viděla, že dohromady měli 98 přeskoků, tak jsem si myslela, že to je nemožné. Ale když jsem to zkusila, tak to šlo. Myslím, že v tomto formátu je dost dobře možné, že je porazíme, ať už jako skupina nebo některá z nás jednotlivě,“ uvedla mistryně světa z roku 2017 v tiskové zprávě.

Tyčkařky si propočítaly, že by pětimetrové výšce pro muže odpovídalo zhruba 385 centimetrů, ale pro přehlednost zaokrouhlily výšku na čtyři metry. „Takže budeme skákat přes relativně vyšší laťku, což nás může stát pár úspěšných pokusů. Ale myslím si, že přesto můžeme usilovat o stovku. Je pro nás důležité vyhrát, protože bychom se tím pak mohly chlubit po zbytek kariéry,“ doplnila se smíchem Stefanídiová.

Na návrat k závodům se těší i loňská vítězka a rekordmanka Pražské tyčky Nageotteová. „Tenhle formát je strašná zábava. Je to neustálá akce, která je extrémně atraktivní pro diváky,“ řekla.

Nadšená je i kanadská rekordmanka Newmanová, která loni v Praze skončila třetí. „Stejně jako při běžném závodě se chystám soustředit vždy na ten jeden skok. Mým cílem číslo jedna je mít laťku pořád nahoře, abych neztrácela čas jejím zvedáním,“ plánovala.

Prezident Světové atletiky Sebastian Coe si myslí, že by se tímto formátem mohly inspirovat i různé kontinentální a národní atletické federace a umožnit svým tyčkařům závodit, než se rozběhne sezona.