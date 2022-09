Adámek skočil v Chebu výkon roku. A přitom jsem byl unavený, divil se

Tušil jste, že by mohl přijít takový parádní výkon?

Já byl přitom hodně unavený. Šel jsem na výšku z oštěpu, kde jsme týmově hráli na body. Bohužel, tam to celkově nevyšlo, ale fanoušci mi hodně pomáhali. A 223 centimetrů vyšlo. Škoda, že pak neklaplo ještě 225, ale závod vždy končí třemi křížky. Co se dá dělat.

Jaký byl ten úspěšný pokus?

No, já nějak od prvního skoku tušil, že jsem schopný 223 skočit. Jsem rád, že to vyšlo.

A ten oštěp?

Nic moc, chtěl jsem být určitě lepší (Adámek hodil 36,35 m). Určitě nedopadl podle mých představ. Jsem holt výškař, ne oštěpař.

Se sezonou ale musíte být spokojený, nebo ne? Osobní rekord jste si posunul o šest centimetrů, startoval na ME v Mnichově...

Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že skočím v závodech třikrát přes 220 centimetrů, posunu si osobní rekord na 223 a dostanu šanci skákat na mistrovství Evropy, nechám ho rovnou převézt do Bohnic, aby se vyšetřil. Já jsem spokojený na sto deset procent!

Nastavil jste si laťku vysoko. Jaké budou cíle do nové sezony?

To se teď těžko říká. Cítím se dobře, škoda, že je konec sezony. Chtěl bych v té příští atakovat 225 centimetrů, dá-li zdraví.