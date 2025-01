Balon mi nechybí, ujišťuje Meindlschmid. Skákat chce každým rokem dál

„Dva centimetry pod osobákem v hale, navíc na prvním letošním závodu, musím být spokojený,“ usmíval se uherskohradišťský dálkař.

Vítězství posledním pokusem jste mohutně slavil. Znamená pro vás hodně?

Nebylo to ani tak kvůli výkonu, ale protože jsem to konečně pořádně trefil. Byla to euforie z platného pokusu. Nebyl jsem ve formě, abych odraz trefoval. Neplatných pokusů bylo více, než si představuji. Musíme se s trenérem zaměřit na ty přešlapy, a ne jen na samotný skok.

A to jste měl obrovský nedošlap. Bez něj by to bylo osm metrů?

Netuším. Největší problém posledního skoku bylo, že jsem tam nechal jednu nohu a to mě podle trenéra připravilo o dvacet čísel. Jinak to ale byla parádní soutěž.

Petr Meindlschmid na mítinku v Otrokovicích

Radost měl v hledišti i váš taťka, který vám předtím trošku vyčinil. Proč?

Je hodně pozitivní člověk, ale poznám, když není úplně spokojený. Ne, že by byl naštvaný, ale mrzelo ho, že se trápím s přešlapy. Ví, jak jsem trénoval, tvrdě dřel. Přišlo mu to líto za mě. Když jsem získal posledním pokusem zpátky první místo, byl stejně jako já v euforii.

Otrokovický mítink je specifický tím, že skáčete do přístěnku. Nevadí vám to?

Kdo na to není zvyklý, může se bát, že se bouchne do hlavy, i když je to nemožné, protože strop je vysoký. I tak má člověk pocit, že když se odrazí, letí ke stropu blíže a blíže. Trošku se i bojí, že narazí vzadu hlavou do stěny. To všechno je ale jen úhel pohledu. Místa je dost. Nikomu se tady nestalo, že by narazil.

Vy se nebojíte?

Zvykl jsem si. Nezávodím tady poprvé. Měl jsem tady i nějaké tréninky. Skáče se mi tady poměrně dobře.

Dříve v Otrokovicích skákali dálkaři proti zdi.

To jsem naštěstí nezažil. (úsměv) Bylo tady snad pětimetrové prkno a nedokážu si představit, že by bylo delší než tři metry. Upřímně, byl bych podělaný strachy. Jsem spokojený, jak to teďka je.

Mítink byl poprvé součástí světové série. Je to velká změna?

Sešla se super konkurence. Vyrovnaný závod až do posledního skoku. Organizace výborná, nenašel jsem chybu, která by mi vadila. Diváci byli skvělí. Líbilo se mi, že podporovali nejen domácí závodníky, ale každého, kdo si řekl.

Navíc to máte z Hradiště kousek. Berete mítink jako částečně domácí?

Úplně bych to tak nenazval, ale máme to blízko. Když potřebujeme a řekneme si, máme tady možnost trénovat.

Ladil jste formu, nebo jste šel přímo z přípravy?

Pořád je to hrubé. Směřujeme to na Czech Indoor Gala v Ostravě (4. února), kde bychom chtěli formu dostat na vrchol. A pak ji udržet až do halového mistrovství Evropy.

Jak jste na tom s kvalifikací?

Jistotu ještě nemám. Jsem na hraně. Berou šestnáct, osmnáct lidí a jsem čtrnáctý. První, kdo nemá splněný ostrý limit. Doufám, že to tak vydrží a obhájím sedmé místo z venkovního šampionátu.

Venku jste skočil loni 803 cm. Je těžší skočit osm metrů v hale?

Na venkovní sezonu se vlastně připravujete už v hale, do které jdete přímo z přípravy a není čas se rozeskákat. V tom je největší rozdíl.

Cílíte i na mistrovství světa v Tokiu?

Bylo by krásné, kdybych se kvalifikoval. Ale můj hlavní cíl zůstane mistrovství Evropy do dvaceti let, kde bych si chtěl trošku spravit náladu z nepodařeného mistrovství světa juniorů v Peru.

Jaká byla zimní příprava?

Hodně jiná. Byla první, kterou jsem absolvoval celou. Měl jsem výročí, kdy jsem přestal s fotbalem. Byla těžší, delší. Potrénoval jsem kvalitně. Zrychlil jsem, což jsem viděl na dvoustovce, na které sem si zlepšil halový osobák.

Do balonu si ještě občas kopnete?

Zakázané to nemám, ale nemám vůbec chuť. Od té doby jsem míč vůbec neviděl a ani mi nechybí. Moc nesleduji ani Slovácko.

Že byste si někde zkusil okresní přebor nepřichází v úvahu?

Tyhle v uvozovkách vesnické soutěže jsou strašně nebezpečné. Když jsem viděl svoje kamarády, jak je hrají, je to velká řežba. Strašně bych se bál.

Petr Meindlschmid v kvalifikaci skoku do dálky.

Loňská sezona pro vás byla průlomová. Jak nesete, že vás najednou poznávají cizí lidé?

Neříkám, že to nevnímám. Snažím se zůstat stejný, jaký jsem. Atletiku dělám, protože mě baví, a ne pro pozornost. Ale je příjemné, když za mnou někdo dojde, pozdraví mě a popřeje hodně štěstí v sezoně, nebo mi řekne, že se mi povedla. Když chce fotku, podpis. Vždycky to potěší. Zatím jsem se setkal jen s lidmi, kteří na mě byli příjemní.

Těšíte se na souboj s Radkem Juškou o pozici českého dálkaře číslo jedna?

Určitě. Doufám, že zůstaneme oba zdraví. A věřím, že oba předvedeme kvalitní halovou i venkovní sezonu. Řekl jsem si, že bych se chtěl každou sezonu zlepšit. Nastavit si nový osobák v hale i venku. I kdybych byl v Evropě třicátý a každý rok se zlepšil, budu spokojený.