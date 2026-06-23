Plzeňská dominance pokračuje: atletky Škody oslavily pátý extraligový titul v řadě

„Nevěděla jsem, co čekat. Ale cítila jsem, že běžím rychle, že by to mohlo padnout. Také odraz mi sedl, lépe to asi udělat nešlo, jsem spokojená,“ líčila sedmnáctiletá Záhořová, která zůstala jediný centimetr za limitem na juniorské mistrovství světa do 20 let. „V tom je to hořkosladké, centimetřík chyběl. Ale pokud to v sobě mám, skočím ho jindy,“ hlásila Plzeňanka.
Nic jí to neubralo na celkové euforii. Na konci nedělní soutěže si s týmovými parťačkami pověsila na krk zlaté medaile a zvedla nad hlavu pohár pro šampionky. Ženy Škody v součtu obou kol popáté v řadě ovládly extraligovou soutěž. Výhry si kromě Záhořové připsaly i Ledecká (400 m př. ) a Tichá (disk).
Muži v domácím prostředí nenavázali na vítězství v úvodním kole v Ostravě, skončili pátí a celkově obsadili čtvrtou pozici. Z titulu se radovali atleti brněnské Univerzity.
Po delší době se plzeňským fanouškům představila čtvrtkařka Tereza Petržilková. Pár dnů po startu na prestižní Zlaté tretře v Ostravě se uvedla druhým místem (53,44), nestačila na vítěznou sedmibojařku Adélu Tkáčovou z Kladna.
„Vracím se zpět po zranění i změně trenéra, připravuji se nyní pod Daliborem Kupkou. Připadám si znovu jako na startovní čáře, potřebuji se zabydlet v novém tréninkovém systému, který mně vyhovuje a baví. Chytám takový druhý dech,“ svěřila se dvaatřicetiletá Petržilková.
Pochvalovala si nově zrekonstruovaný plzeňský stadion, který pokryl nový tartanový povrch, vyrostlo nové zázemí i unikátní náběhový kopec na střeše objektu naproti hlavní tribuně.
„Jsem ze stadionu nadšená. Mám obrovskou radost. Když jsem tady před třinácti lety začínala, měl oddíl okolo tří set členů. Teď třináct stovek, to je neskutečné. Mně se tehdy ani nezdálo, že budu mít medaili z mistrovství České republiky, natož ze světového šampionátu. Přepadá mě z toho až melancholie,“ líčila Petržilková, členka bronzové smíšené štafety z MS 2023 v Budapešti.
Po vleklých zdravotních trablech má nyní skromnější cíle. Být zdravá a postupně časy vylepšovat. „Loni už jsem byla v myšlenkách blízko tomu, že skončím. Teď se těším na každé závodění. Nic mě nebolí, tělo funguje a každý den se zlepšuji. V červenci bych ráda doma v Plzni na mistrovství republiky dosáhla na medaili. A srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu? Individuálně určitě ne, kdyby šlo všechno ideálně, třeba bych se mohla protlačit do štafety. Uvidíme,“ uvažovala rodačka z jihočeských Strakonic.
Druhé extraligové kolo nabídlo řadu výtečných výkonů. Jonáš Kolomazník z Hradce Králové si na krátkých překážkách časem 13,55 o jednu setinu vylepšil osobní rekord z loňského mistrovství ČR v Jablonci, navíc splnil potvrzovací výkon ČAS směrem k Birminghamu. Mezi ženami byla jasně nejrychlejší Pavla Kvasničková (AK Olomouc), které se poprvé v kariéře podařilo stlačit čas pod třináct vteřin (12,94). Poté potvrdila životní formu na hladké stovce, kterou prolétla za 11,38, čímž se posunula na dělené sedmé místo české historie.
Tomáš Staněk absolvoval v koulařském kruhu jen tři pokusy a tím posledním zaznamenal svůj letos druhý nejlepší výkon pod otevřeným nebem 20,57. V oštěpu se dařilo plzeňským svěřencům trenéra Davida Sekeráka. Jan Výška zvítězil za 79,18 a Josef Šindelář byl druhý v osobáku 75,60. Oštěpařka Škody Petra Sičaková byla druhá (56,81).