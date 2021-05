Vrzalová: Covid mě semlel, ale čekám, že budu rychlejší. Chci do Tokia

„V prosinci jsem si natrhla sval a když už jsem konečně mohla začít trénovat, dostala jsem covid. Takže se to dost protáhlo,“ povzdechla si atletka SSK Vítkovice.

Jak vám tedy nyní je?

Naštěstí už to je mnohem mnohem lepší, ale pořád je brzo. Potřebovala bych dva tři týdny ještě potrénovat.

ZPRAVODAJSTVÍ ze Zlaté tretry 2021

Covid-19 vás hodně oslabil?

Strašně pomalu jsem se dostávala do formy, až neskutečně pomalu. Trvalo mi snad tři měsíce, než jsem začala nějak vypadat. Fakt mě to docela semlelo.

Se závodem na Tretře jste spokojená?

Naštěstí jsem začala rozumně a nikam se nehnala. Držela jsem se pěkně na konci, běželo se mi docela dobře, ale holky pak hodně zrychlily a na to, abych takto finišovala, ještě nemám. Snad později.

Co říkáte svému času 4:12,78 minuty?

I když jsem byla asi předposlední, tak na to, že to byla moje první letošní patnáctka, je to luxus. Vůbec jsem nečekala, že poběžím pod patnáct (pod 4:15 – pozn. red.).

Vyčerpaná Simona Vrzalová po závodě na 1500 m.

Jaké to bylo závodit na Tretře jen před několika stovkami fanoušků, kteří mohli do hlediště?

Mně to nevadí. Slyšela jsem ale kamarádku... Rodiče ne. Ti tam seděli jak pěny.

Kam se chystáte nyní?

Hlavně budu trénovat a za takové dva týdny poběžím v Německu a ve Francii.

A jaký bude letos váš vrchol?

Snad se dostanu na olympiádu (směje se). Věřím tomu. Pořád je hodně brzo. Čekám, že budu o hodně rychlejší.