Lokty, naštvání a postup do finále. Šla jsem na krev, líčila mílařka Vrzalová

„Vůbec to nebylo v pohodě. Stálo mě to hodně sil, budu mít co dělat, abych zregenerovala,“ líčila ještě zadýchaná českým novinářům.

Cílovým prostorem se Vrzalová prohnala v čase 4:08,06 minuty. V nejrychlejším z rozběhů doběhla druhá, pouze setinu za vítěznou Španělkou Pérezovou.

Průběh závodu vám vyhovoval?

První dvě kola jsem se pohybovala okolo třetího místa. Dostávala jsem tam ale loktem, a to se mi nelíbí. Tak jsem se posunula na čelo.

A tvrdila tempo až do cíle.

Řekla jsem si, že když už jsem sem přiletěla, poběžím. Naštěstí to vyšlo, ale šla jsem na krev. Ani chvilku jsem si neodpočinula.

Svazovala vás nervozita? V evropských tabulkách figurujete na čtvrtém místě, patříte mezi širší okruh kandidátek na jednu z medailí.

Příliš na to nehledím. Soupeřky znám a vím, že běhají velmi dobře. Jsem nohama na zemi, vím, že čelní umístění v tabulkách nic neznamená.

ZPRAVODAJSTVÍ z večerního programu 1. dne HME v Glasgow

Dojde na hotelu na tradiční odměnu v podobě sladkostí?

Dám si muffin, těstoviny a skotský nealkoholický nápoj.

A poté připravit psychiku i tělo na nedělní večerní finále. Závod na 1500 metrů žen bude jedním z vrcholem šampionátu. Domácí věří v triumf Britky Muirové.

Jak znám Lauru, tak poběží první dvě kola volně. Poté ale zvládne kilometr za 2:35, což žádná z nás nedokáže. Můj úkol bude zachytit její nástup a udržet se. Uvidím, jak dlouho to vydržím.

Kromě toho se budete muset vypořádat s vyprodanou halou.

Abych řekla pravdu, tak to příliš neřeším, prostě poběžím. Neřeším, jestli je to pouťák nebo halové mistrovství Evropy.

S jakým finálovým umístěním budete spokojená?

Poběží nás devět, takže když budu osmá, budu šťastná.