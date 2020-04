Ve Växjö se závodilo a švédský diskař se v době pandemie blýskl rekordem

Pettersson, čtvrtý muž předloňského mistrovství Evropy a finalista MS 2017 i 2019, se hodem ze závěrečné série zařadil na třetí místo letošních světových tabulek.

Lepší byli v roce 2020 jen vicemistr světa a úřadující panamerický šampion Fedric Dacres z Jamajky (69,67) a Kolumbijec Mauricio Ortega (67,03). Oba však svých výkonů dosáhli v únoru ještě před globálním šířením koronaviru.

Za normálních okolností by pro Petterssona znamenal rekordní počin motivaci v boji o první velkou medaili z vrcholné akce a vítané povzbuzení - hodně slibný náznak formy v olympijské sezoně.

Jenže za současného stavu, kdy byly OH kvůli pandemii o rok odloženy, nepomůže švédskému pořízkovi jeho velehod ani ke kvalifikaci, neboť mezinárodní federace nepočítá výkony dosažené od 6. dubna do konce listopadu do světových žebříčků.