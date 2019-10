Falta? Ofenziva vynikající, defenziva katastrofa, říká Látal

Zajímavé debaty mezi nimi probíhají od začátku sezony na téma: defenzivní činnost. „Šimon Falta, ofenziva vynikající, defenziva katastrofa,“ shrnul to Látal naposledy otevřeně na tiskové konferenci po domácí remíze 2:2 se Slováckem.

Jako by chtěl, aby to už zaznělo nahlas. Aby se kolem někdejšího mládežnického reprezentanta, který nakoukl na dva zápasy i do seniorského národního týmu a loni v kvalifikaci Evropské ligy hrál parádní part i proti hvězdné Seville, nenašlapovalo po špičkách. Aby si konečně uvědomil, že jen když se zlepší dozadu, může v 26 letech udělat krok dopředu – do většího klubu, možná i ligy. Je čas!

Látal ví, o čem mluví. Za sedm let se jako hráč stal v bundesligovém Schalke uznávaným profíkem. Vyplatí se mu naslouchat. „Pořád s ním bojuji. Se Šimonem máme debaty o jeho defenzivní stránce, která je hrozná. Přichystal několik gólů, dokáže obejít hráče, bohužel nepracuje na sto procent dozadu.“

Falta je nositelem olomoucké ofenzivy. Na levém kraji nepolapitelný běžec. Využívá atletické průpravy ze školy. Jako proti Slovácku. Dopředu předvedl výtečný výkon korunovaný brankou v 80. minutě na 2:1. Záložník Plšek ho krásně uvolnil mezi obránce a střelou na bližší tyč svou silnější levačkou propálil brankáře Trmala.

„Podíval jsem se, kde je gólman. Už jsem potřeboval dát gól,“ oddechl si po první trefě v sezoně. Jistě, gólů by měl dávat víc. Zvlášť když má v levačce dynamit, jenže málo zapaluje knotek. Raději přihrává. Ke gólu si připsal v jedenácti zápasech tři asistence a bylo by jich víc, kdyby parťáci s jeho čtrnácti pasy do gólových pozic nakládali efektivněji. Je znát, že ho start sezony zastihl ve velké pohodě. Věří si a vyčnívá. Se známkou 2,41 je v MF DNES nejlépe hodnoceným sigmákem v poli. „Jsem za to rád. Cítím se dobře, snažím se z toho vydolovat co nejvíc,“ kývne.

Proti Slovácku pomohl týmu i úprkem s míčem u kopačky před trojicí pronásledovatelů, až jej Šimko zatáhl před šestnáctkou za dres a s červenou kartou musel v 60. minutě do sprch. „Jen jsem na něj položil ruku,“ zlobil se slovácký bek, i když stažení bylo patrné. „Úplně nepoložil jen ruku. Za mě jasná červená karta,“ opáčí Falta.

Přestože pak poslal Sigmu do vedení, na vítězství to nestačilo. „Je to zklamání. Když se nám podaří takhle otočit zápas, tak bychom to měli v klidu dohrát, obzvlášť když soupeř hrál v oslabení. Místo toho, abychom kontrolovali hru, tak nám dá z brejku gól,“ štval jej takticky nezvládnutý závěr. „Nemyslím si, že jsme hráli až moc dopředu. To musí říct každý, jestli moc útočil, nebo mohl být níž. Ale je to o rozhodnutí, kdy hrajeme přes celé hřiště dlouhý balon, místo abychom hráli dozadu, kde byl odskočený Plšek, a kontrovali hru. Věděli jsme, že budou chtít hrát na brejky a my jim to umožnili chybami.“

Atlet, který si trošku uleví

A tím se znovu dostáváme k jeho defenzivní činnosti, ač tentokrát to byla smůla, ne lajdáctví. Zaškobrtl a slovácký Havlík do kritického prostoru narýsoval klíčovou předfinální přihrávku. Hosté tři minuty před koncem srovnali. „Čekal jsem, že to bude prostrkávat do středu hřiště, chtěl jsem mu to vystihnout, ale bohužel jsem spadl. Je možné, že bych to měl,“ povzdechl si.

Nebylo to poprvé, co kvůli němu musel řešit levý bek Michal Vepřek prekérní situaci. A to Látalovi vadí především. „Není to přístupem, je to o podcenění. Myslí si, že hráče, který je dva metry od něj, v pohodě doběhne. Pak zjistí, že zaváhal, že nedoběhne. Trošku si uleví v obranné fázi, přijde průniková přihrávka na soupeře, kterého už má za zády, a není schopný ho chytit.“

Olomouc drží pětizápasovou šňůru bez porážky, je v elitní šestce, která bude po konci základní části bojovat o titul. Ztráta dvou bodů se Slováckem mrzí tím spíš, že nebyla ojedinělým kolapsem. Viz zmar s Karvinou či na Bohemce. Inkasované góly v závěru stály Sigmu body.

„I proto jsme si nemysleli, že by se nám už nemohlo nic stát, protože už se nám stalo několikrát, že jsme vedli i dva nula, a soupeř to srovnal, nebo otočil,“ nechápe Falta. „Ještě jsme měli na konci šanci, ale už jsme to tam nedotlačili a musíme se smířit s bodem. Chtěli jsme tři, věděli jsme, že bychom trošku odskočili, hodně by nám to pomohlo. Všechno tomu nahrávalo, ale zase jsme to nezvládli. Musíme teď dovézt tři body z Příbrami a bude to zase dobré.“

S čím se však Látal nesmíří, jsou Faltovy limity v mentálním nastavení při obranné práci bez míče. „Šimon nám pomáhá velice v ofenzivní části, bohužel tyhle věci s ním musíme ještě dořešit.“

Pokud se to podaří, stane se z olomoucké gazely lákavá kořist na přestupovém trhu.