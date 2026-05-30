Na desetibojaře slušné. Švýcar Ehammer skončil v Götzisu do dálky 851 centimetrů

V čele letošních světových tabulek Ehammer vystřídal dvojnásobného olympijského vítěze Řeka Miltiadise Tentogla, jenž v pátek na Kypru skočil 849 centimetrů. Šestadvacetiletý Švýcar se postaral o nejlepší dálkařský výkon za poslední dvě sezony.
Ujal se díky tomu vedení v soutěži, které udržel i po vrhu koulí. Po třech disciplínách má 2989 bodů. Za ním následují úřadující mistr světa Němec Leo Neugebauer (2863) a olympijský vítěz z Tokia Kanaďan Damian Warner (2818), jenž usiluje o deváté vítězství na mítinku v Götzisu.
Juniorský mistr světa z roku 2024 Tomas Järvinen začal osobním rekordem v běhu na 100 metrů za 10,61 metru. Do dálky český atlet skočil 748 cm, ale ve vrhu koulí na soupeře výrazně ztratil. Výkonem 12,88 skončil na posledním 23. místě. V průběžném pořadí je čtrnáctý se ziskem 2539 bodů.