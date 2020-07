Odložené plány nejrychlejší mámy. Končit ale nehodlám, říká Fraserová-Pryceová

Její sbírka úspěchů budí obdiv.

Čtyři individuální medaile z olympijských her (z toho dvě zlaté), k tomu ještě dvě ze štafet. Z mistrovství světa pět individuálních kovů (všechny zlaté) a pět týmových.

K tomu ještě řada rekordů. Ve 32 letech se stala nejstarší světovou šampionkou, první matkou se zlatem na krku, jako jediná sprinterka vybojovala na MS čtyři triumfy na stovce…

Úchvatná čísla!

Královna světového sprintu. Shelly-Ann Fraserová-Pryceová z Jamajky.

Jak sama říká, za nejdůležitější medaile považuje tu z her v Pekingu 2008, která byla pro ni úplně první, a tu z loňského šampionátu v Dauhá, která byla zatím poslední.

Odložené hry ji zasáhly

V Kataru totiž prožila velkolepý comeback.

Den poté, co se bez ní konalo finále stovky na mistrovství v Londýně 2017, porodila syna Zyona. „A u přenosů z Londýna jsem si pak slíbila, že se vrátím.“

Lidé už jí nevěřili.

„Četla jsem o sobě, že své nejlepší dny mám dávno za sebou,“ líčila. „Pochybovala jsem, zda to zvládnu. Ale důvěřovala jsem Bohu, že pro mě ještě něco velkého schovává. Pracovala jsem velmi tvrdě.“

A to se jí vyplatilo.

Na světovém šampionátu vyhrála stovku stylem start-cíl. Druhá Britka Dina Asherová-Smithová a třetí Marie-Josée Ta Louová z Pobřeží slonoviny za ní zaostaly s velkým odstupem.

K tomu zvítězila s jamajským výběrem i ve štafetě 4x100 metrů.

„A i proto teď věřím, že je možné olympiádu v Tokiu vyhrát,“ říkala na začátku letošního roku. „Viděli jste, jak jsem běhala minulý rok? A teď mám tolik času se ještě zlepšit.“

Olympijské hry pro ni byly hlavním cílem pro tuto sezonu. I ve třiatřiceti letech věřila, že se úspěšně dokáže popasovat s mladší generací. Že znovu bude vítězit.

Proto ji odklad her tak zasáhl.

„Byla jsem velice zklamaná,“ vyprávěla v rozhovoru pro televizní kanál NTV Sport. „Olympiáda je svým způsobem taková časová osa, ke které jste upnutí… Ale v sázce byly životy a to bylo nejdůležitější.“

Na konec ještě není čas

Koronavirovou krizi tráví doma na Jamajce. Každý den vstává v 5:30, aby se vyhnula spalujícímu slunci. Ráno trénuje spolu s dalšími na atletickém stadionu, odpoledne zase chodí do posilovny.

V mezidobí se věnuje malému Zyonovi, který ji věrně doprovází i na tréninky. „Ale mně takhle přesně naplánovaný program ani tak nevadí. Jsem člověk, který má rád rutiny,“ říká.

Přesto už ale vyhlíží návrat do opravdových závodů.

„Když jsem zjistila, že jsem těhotná, byla jsem skeptická, jestli budu moct pokračovat,“ svěřila se. „Ale chtěla jsem ukázat ženám, že mít dítě neznamená konec kariéry.“

Teď ví, že měla pravdu. I proto plánuje, jak příští rok zamíří do Tokia. Ba co víc, Fraserová-Pryceová přemýšlí, že by poté absolvovala ještě jednu sezonu, jejíž vrchol bude mistrovství světa v americkém Eugene.

Tou dobou jí bude už pětatřicet.

„Bylo by hezké ukončit kariéru blízko místa, které by moji přátele mohli snáze navštívit,“ říká. „Nikdo si nemyslel, že bude možné se vrátit po císařském řezu a ve 32 letech se stát šampionkou, ale já to dokázala. Není to nemožné.“

A co potom?

„Až se rozloučím s atletikou, ráda bych si udělala magisterský titul a pomáhala dětem nebo dělala sportovní poradenství,“ vyhlíží.

Na to ale ještě není čas.

Teď chce v první řadě stále vítězit.