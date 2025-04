Když Alexandre Lacazette, kapitán fotbalistů Lyonu, ve 110. minutě prodloužení zvýšil na 4:2, se soupeřem to vypadalo bledě. Někdejší anglický reprezentant Rio Ferdinand při komentování přenosu...

Dobré zprávy ze zámoří pro Radima Rulíka. Po skončení základní části NHL by hokejovou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Dánsku a Švédsku měli posílit brankář Karel Vejmelka z Utahu a...

Hráči i fanoušci v chomutovské hale sklopili hlavy, někteří jako by se snažili schovat. Nechtěli být vidět v ten příšerný okamžik, kdy jejich klub tak potupně padl. Vždyť ještě nedávno atakoval...

Šéfové hokejového Zlína hodnotí sezonu: Zklamání, v baráž jsme věřili

Pevně věřili, že teď budou v baráži s Olomoucí zápolit o návrat do hokejové extraligy. Místo toho šéfové RI Okna Zlín dumají, co udělat příště lépe, aby to klaplo, a chystají tým na čtvrtou sezonu ve...