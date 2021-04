Parádní stovka. Richardsonová zatřásla historickými tabulkami

Velká americká naděje zaběhla svůj předchozí rekord v červnu 2019 v Austinu na šampionátu NCAA. Na stovce tehdy v devatenácti letech časem 10,75 šokovala a o 13 setin překonala 42 let starý juniorský světový rekord někdejší hvězdy bývalé NDR Marlies Göhrové.

„Budu mít skvělou sezonu. Takový čas jsem nečekala, je to něco, co ani svět nečekal. Ale můj čas přišel,“ prohlásila Richardsonová, jež se pasovala do role hlavní soupeřky Jamajčanek Shelly-Ann Fraserové-Pryceové a Elaine Thompsonové, světové a olympijské šampionky.

Rychlejší stovku než Richardsonová zaběhly v minulosti jen Florence Griffithová-Joynerová, která drží tři nejlepší časy historie (10,49, 10,61 a 10,62), Carmelita Jetterová (10,64), Marion Jonesová (10,65), Fraserová-Pryceová a Thompsonová (10,70).