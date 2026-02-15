Hrochová zazářila v Seville, je druhou nejrychlejší maratonkyní české historie

Autor: ,
  13:13
Tereza Hrochová zaběhla v Seville maraton za 2:25:58 a zařadila se na druhé místo české historie za rekordmanku Moiru Stewartovou. V závodě obsadila deváté místo. Vítězkou se stala Finka Alisa Vainiová v národním rekordu 2:20:39, s nímž jí patří sedmé místo v evropských historických tabulkách.

Tereza Hrochová | foto: Petr Eret, MAFRA

Hrochová si vylepšila o minutu a 40 sekund dosavadní maximum z předloňského maratonu v Seville, kde tehdy splnila limit pro účast na olympijských hrách v Paříži. Devětadvacetiletá vytrvalkyně předčila v českých tabulkách někdejší rekordmanku Evu Vrabcovou Nývltovou, jež si v roce 2018 doběhla pro bronz na mistrovství Evropy v Berlíně v čase 2:26:31.

Před Hrochovou je už jen Stewartová, která vytvořila český rekord ve Valencii předloni v prosinci výkonem 2:23:44.

Závod mužů v Seville vyhrál Etiopan Shura Kitata po dramatickém finiši s krajanem Asrarem Hiyrdenem. Oba proťali cílovou pásku ve shodném čase 2:03:59.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. ČeskoHokej - Skupina A - 15. 2. 2026:Švýcarsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 8.00
  • 4.20
  • 1.41
Udinese vs. SassuoloFotbal - 25. kolo - 15. 2. 2026:Udinese vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.54
  • 3.80
  • 7.40
Pardubice vs. JablonecFotbal - 22. kolo - 15. 2. 2026:Pardubice vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.25
  • 3.00
  • 3.50
Oviedo vs. BilbaoFotbal - 24. kolo - 15. 2. 2026:Oviedo vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
15. 2. 14:00
  • 3.68
  • 3.10
  • 2.30
Le Havre vs. ToulouseFotbal - 22. kolo - 15. 2. 2026:Le Havre vs. Toulouse //www.idnes.cz/sport
15. 2. 15:00
  • 3.20
  • 3.24
  • 2.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hrochová zazářila v Seville, je druhou nejrychlejší maratonkyní české historie

Plzeňská běžkyně Tereza Hrochová během extraligových závodů

Tereza Hrochová zaběhla v Seville maraton za 2:25:58 a zařadila se na druhé místo české historie za rekordmanku Moiru Stewartovou. V závodě obsadila deváté místo. Vítězkou se stala Finka Alisa...

15. února 2026  13:13

ONLINE: Pardubice - Jablonec 0:0, tým s nejlepší formou proti čtvrtému v tabulce

Sledujeme online
POSILY V AKCI. Filip Zorvan (vpravo) z Jablonce a Filip Vecheta z Pardubic.

Pardubičtí fotbalisté z posledních pěti zápasů získali třináct bodů a stali se postrachem ligy. Odnese jejich vzestup i dlouho třetí Jablonec? Utkání 22. kola můžete od 13.00 sledovat v online...

15. února 2026  12:18,  aktualizováno  13:12

ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:0. Dostál soupeři odolává, Červenka v šanci míjí

Sledujeme online
Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem.(15. února 2026)

Čeští hokejisté se představují v závěrečném střetnutí skupinové fáze olympijských her v Miláně. Od 12.10 hrají se Švýcarskem, bojují o druhé místo a tedy i lepší nasazení do play off. Do branky se...

15. února 2026  13:11

9. den ZOH 2026 ONLINE: Krčmář osmnáctý, opět v akci je Adamczyková

Sledujeme online
Hokejový zápas skupiny A Česko – Švýcarsko. T (15. února 2026)

Program devátého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo vyplní i řada českých sportovců. Biatlonisté absolvovali stíhací závod, po obědě se na trať vydají jejich kolegyně. Jakub Hroneš...

15. února 2026,  aktualizováno  13:08

Olympijské zlato ze stíhačky má Ponsiluoma, Krčmář předstihl Horniga

Švéd Martin Ponsiluoma slaví po překročení cílové čáry a zisku zlaté medaile ve...

Stíhací závod biatlonistů v italské Anterselvě ovládl Švéd Martin Ponsiluoma a slaví první olympijské zlato v kariéře. Pro vítězství si doběhl díky jediné chybě na střelnici a nejlepšímu představení...

15. února 2026  9:19,  aktualizováno  12:47

Biatlon na ZOH ONLINE: Ženy pojedou stíhací závod, na startu jsou i tři Češky

Sledujeme online
Biatlonistka Tereza Voborníková na ležce při olympijském sprintu.

Po dopoledním závodě mužů nastoupí na trať v Anterselvě také biatlonistky. V rámci olympijských her absolvují stíhačku, do které se zapojí i trojice Češek. O co nejlepší umístění se pokusí Tereza...

15. února 2026  12:33

Nosková v Dubaji přetlačila Liovou ve třech setech, Bouzková podlehla Mertensové

Linda Nosková hraje forhend ve třetím kole Australian Open.

Tenistka Linda Nosková zvládla na úvod turnaje WTA1000 v Dubaji třísetový duel s Ann Liovou. Desátá nasazená česká reprezentantka zdolala Američanku 6:3, 5:7, 6:4. Ze hry venku je naopak Marie...

15. února 2026  8:50,  aktualizováno  12:22

Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková zabojuje v týmové soutěži

Sledujeme online
Česká reprezentantka Eva Adamczyková (v červeném) ve finále snowboardcrossu...

Dva dny po parádní stříbrné jízdě se Eva Adamczyková zapojí do olympijského dění ještě jednou. Na snowboardcrossové trati v Livignu se představí v týmové soutěži společně s Kryštofem Chourou. V boji...

15. února 2026  12:15

Hvězdný Fin dal po zápase dítěti hokejku, pak se vrátil a vyprosil si ji zpátky

Finský útočník Mikko Rantanen během zápasu se Švédskem na ZOH Milán-Cortina...

Finský hokejový útočník Mikko Rantanen se po pátečním zápase se Švédskem dostal do nepříjemné situace. Cestou do šatny chtěl udělat radost malému fanouškovi a spontánně mu daroval svou hokejku....

15. února 2026  11:54

Triumf po 16 letech. Golfista Kim bojoval se závislostmi, teď vyhrál v Adelaide

Americký golfista Anthony Kim na turnaji v Adelaide

Americký golfista Anthony Kim se po 16 letech, během nichž skončil s profesionální hrou a potýkal se s osobními problémy, dočkal turnajového prvenství. Čtyřicetiletý hráč zvítězil v Adelaide na akci...

15. února 2026  11:37

Postupová matematika: Na koho mohou čeští hokejisté narazit v osmifinále?

Kapitán Roman Červenka oslavuje se střídačkou gól proti Francii.

Nedělním programem končí základní skupiny mužské části olympijského hokejového turnaje. Jasno tak bude o dvojicích pro úterní osmifinále, které se téměř jistě bude týkat i českého týmu. Koho v něm...

15. února 2026  10:40

Střídal, nedal penaltu a byl střídán. Návrat do Ligy i zlínský debut Peškovi zhořkl

Zlínský záložník Jakub Pešek se chystá na penaltu, kterou v závěru duelu ve...

Mohl se stát novým zlínským hrdinou, místo toho Jakub Pešek jenom prohloubil střeleckou mizérii nováčka Chance ligy v úvodu jara. Šest dnů poté, co ve Zlíně podepsal dvouletou smlouvu, v sobotu v 22....

15. února 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.