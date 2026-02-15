Hrochová zazářila v Seville, je druhou nejrychlejší maratonkyní české historie

Hrochová si vylepšila o minutu a 40 sekund dosavadní maximum z předloňského maratonu v Seville, kde tehdy splnila limit pro účast na olympijských hrách v Paříži. Devětadvacetiletá vytrvalkyně předčila v českých tabulkách někdejší rekordmanku Evu Vrabcovou Nývltovou, jež si v roce 2018 doběhla pro bronz na mistrovství Evropy v Berlíně v čase 2:26:31.
Před Hrochovou je už jen Stewartová, která vytvořila český rekord ve Valencii předloni v prosinci výkonem 2:23:44.
Závod mužů v Seville vyhrál Etiopan Shura Kitata po dramatickém finiši s krajanem Asrarem Hiyrdenem. Oba proťali cílovou pásku ve shodném čase 2:03:59.