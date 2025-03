Běžecký seriál RunCzech chce atakovat předcovidová čísla, míří na 100 tisíc

Autor: ČTK , iDNES.cz

14:51

Seriál běžeckých silničních závodů RunCzech se vrací do doby před vypuknutím pandemie koronaviru v roce 2020. Novinářům to v pondělí sdělili jeho pořadatelé, kteří zaznamenali rostoucí zájem běžců. Ředitel marketingu a komunikace Jiří Nečásek uvedl, že by letos chtěli dosáhnout hranice 100 000 účastníků, na které byli kolem roku 2019. Sezona začne v sobotu 5. dubna půlmaratonem v Praze.