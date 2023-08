Šéftrenér Sluka: Šampionát? Jednoznačný úspěch, plno výkonů na hranici možností

Úspěšný šampionát?

Jednoznačně. Skvělé mistrovství světa, přitom je na něm hrozně těžké uspět, jak je čím dál globalizovanější. Už jen udělat finálové umístění je obrovský úspěch a my máme čtyři, takže jsem fakt spokojený.

Dvě bronzové medaile jsou i trochu nad plán?

Já hrozně nerad plánuju, kolik máme vždycky přivézt medailí nebo umístění. Pro mě je každé finálové umístění úspěch, protože jen malý krůček rozhoduje o tom, jestli v něm budete, nebo ne. My máme čtyři, takže jsme nadmíru spokojení.

Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová slaví bronz z mistrovství světa v Budapešti.

Celkově dopadl šampionát v Budapešti o něco lépe než ten před rokem v Eugene.

Máme tři lidi mezi nejlepšími osmi, další čtyři umístění mezi nejlepšími šestnácti a další čtyři, co se dostali do semifinálových bojů, což je skvělé. Dvě třetiny manšaftu navíc předvedlo výkony na hranici svých možností, což je posun oproti minulosti. Je vidět, že se dokážou připravit na světovou soutěž.

Kdo vás překvapil?

Smíšená štafeta, bronz jsme samozřejmě nečekali. Tím šampionát začal a pak už jsme jeli na vlně úspěchu. Kuba Vadlejch to teď zakončil bojovným výkonem, i když asi neměl ten den a myslel výš. Ale bronz z mistrovství světa je velký úspěch i pro něj.

Kdo naopak zklamal?

Když dvě třetiny týmu uspěly, je jasné, že ta jedna třetina uspěla míň. Ale to je daň za světovou soutěž. Nerad bych ty lidi jmenoval, snažili se udělat maximum a nepovedlo se. Snad z toho udělají závěry pro další akce a zase se posunou.

I tak vás šampionát nabil lehkým optimismem před olympiádou v Paříži?

Je to optimismus, ale není to nic, co by nás opravňovalo říct, že stejné výkony předvedeme za rok, protože je to těžké. Olympiáda je zase o něčem jiném, všechny tréninkové skupiny musí maximálně napnout síly.

Česko má v posledních letech spoustu úspěšných juniorů s medailemi ze světových i evropských soutěží. Co udělat proto, aby se více a rychleji prosazovali i mezi elitou?

Ono je to hrozně těžké. Mezi výkonností juniorské a seniorské kategorie je obrovský rozdíl a trvá několik let, než dozrají. Amálka Švábíková letos získala medaili na halovém mistrovství Evropy, ta už k té špice našlápla, i když tady z toho byla trochu nešťastná. Za výkon 450 centimetrů ve finále se ale vůbec nemusí stydět. Už jen postup do finále za 465… byla to nejsilnější kvalifikace v tyči žen v historii.

Tyčkařka Amálie Švábíková bojuje ve finále atletického MS v Budapešti.

A ne každý asi může být Ingebrigtsen nebo Duplantis a hned po příchodu mezi elitu zářit, že?

Přesně tak.

Kdo z nadějí by podle vás mohl rychle skočit mezi špičku i mezi dospělými?

Někdo snad určitě. Úspěchů na mládežnických šampionátech jsme měli dost, máme z čeho vybírat. Musíme se zaměřit na ty, u kterých věříme, že se můžou mezi dospělým prosadit. Pochopitelně to nedokáže každý, tak to je, ale základnu máme slušnou.