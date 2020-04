Šéf atletiky by odložené MS rád uspořádal začátkem července 2022

V Oregonu měli atleti o světové medaile závodit příští léto, ale po posunu olympijských her na rok 2021 kvůli pandemii koronaviru se hledá nový termín v roce 2022. Přespříští léto už bylo i před tím poměrně nabité. Od 27. července do 7. srpna 2022 mají být v Birminghamu Hry Commonwealthu. Od 11. do 21. srpna 2022 se má v Mnichově uskutečnit multisportovní ME včetně toho atletického.

„Chci, aby tento trojboj proběhl. Snažíme se naši cestu vést oknem, které není o moc delší než šest týdnů, což je opravdu výzva. Doufám, že se nám podaří dostat k rozumné pauze, že budou mít atleti po mistrovství světa maximální možný čas na další přípravu na Hry Commonwealthu a mistrovství Evropy,“ řekl Coe britskému listu The Guardian.

Kvůli pandemii koronaviru visí otazník nad letošní venkovní atletickou sezonou, jejíž začátek se neustále odkládá. Coe by si uměl představit její prodloužení do konce září, případně začátku října, ale jen v případě, že to neohrozí zdraví atletů.