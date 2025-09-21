Vítězství, ale bez rekordu. Keňský vytrvalec Sawe ovládl Berlínský maraton

Devětadvacetiletý Sawe zvítězil se čtyřminutovým náskokem před Japoncem Akirou Akasakim, třetí Etiopan Chimdessa Debele byl o další půlminutu zpět. „Dělal jsem, co jsem mohl, takže jsem spokojený,“ řekl Sawe po doběhu. „S počasím nic nenaděláte. Byl jsem připraven na všechno,“ dodal.
Původně chtěl v Berlíně při 51. ročníku útočit na traťový rekord krajana Eliuda Kipchogeho 2:01:09, který byl v roce 2022 i světovým rekordem. Současné maximum drží tragicky zesnulý Kelvin Kiptum výkonem 2:00:35 z Chicagského maratonu 2023.
Závod proto rychle rozběhl, první kilometr běžci absolvovali nejrychleji v historii za 2:44. Sawe brzy setřásl většinu soupeřů i vodičů, z nichž tempo drželi jen dva. Na metě půlmaratonu byl vítěz maratonů ve Valencii a Londýně v čase 1:00:16 a brzy už pokračoval sám. S teplotou stoupající k 24 stupňům ale tempo neudržel a už na 35 kilometru bylo zřejmé, že rekordy v neděli odolají.
Výsledným časem alespoň pokořil vlastní letošní maximum z Londýnského maratonu 2:02:27. Osobní rekord z loňského debutu ve Valencii 2:02:05 si ale nevylepšil.
Berlínský maraton
Muži: 1. Sawe (Keňa) 2:02:16, 2. Akasaki (Jap.) 2:06:15, 3. Debele (Et.) 2:06:57.
Ženy: 1. Wanjiruová (Keňa) 2:21:05, 2. Didaová 2:21:08, 3. Gebruová (obě Et.) 2:21:29.