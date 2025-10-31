Šance na maratonské rekordy padají. Na vině jsou klimatické změny

Její autoři na základě analýzy letošních dat dospěli k závěru, že 86 procent z 221 maratonů po celém světě se do roku 2045 bude konat za horších podmínek pro vrcholné vytrvalecké výkony. Týká se to všech sedmi závodů zařazených do elitní kategorie World Marathon Majors.
Ideální teploty pro optimální maratonský výkon elitních běžců jsou podle studie poměrně nízké - v průměru čtyři stupně Celsia pro muže a deset stupňů pro ženy. To už se na velkých závodech nestává tak často jako dříve. Například na letošním maratonu v Berlíně panovaly 21. září pro toto období nadprůměrné teploty kolem 24 stupňů Celsia.
|
Rekordmanka v maratonu Chepngetichová dopovala, tři roky nebude závodit
Nejrychlejší Britka na loňském londýnském maratonu Mhairi MacIeannanová si myslí, že závěry studie odrážejí čím dál náročnější výzvy pro elitní běžce. „Na vrcholné úrovni podmínky dělají, nebo ničí výkon. Roky trénujeme každý den a přizpůsobujeme všechny aspekty svého života tomu, abychom závodili co nejlépe, jenom proto, aby nám nepolapitelný cíl unikal dál a dál, protože ideální teploty jsou čím dál vzácnější. Klimatická změna není jenom o tom, že jsou závody náročnější. Je to o tom, že rekordní časy mohou být brzy nedosažitelné, pokud podmínky budou čím dál teplejší,“ uvedla.
Nejvyšší pravděpodobnost ideálních teplot má aktuálně maraton v Tokiu, který se příští rok uskuteční 1. března. Ale i tam bylo letos nezvykle teplo a podle studie by se měly podmínky do roku 2045 nejvýrazněji zhoršit. Možným řešením je posun startů závodů do časnějších hodin.
Bývalý maratonec Ibrahim Hussein, který třikrát ovládl maraton v Bostonu a v roce 1987 jako první Keňan vyhrál maraton v New Yorku, upozornil na nutnost ochrany planety. „Klima je nyní součástí závodu. Pokud ho nebudeme chránit, rekordy a zábava pro všechny budou méně a méně pravděpodobné,“ poznamenal sedmašedesátiletý Hussein.