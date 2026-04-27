Mezník sportu i lidstva. Padl rekord, o němž se říkalo, že není v silách člověka

Kryštof Morong
  18:01
Lidé jsou odpradávna posedlí posouváním hranic. Tu dobyli jižní pól, tu zase přeletěli Atlantik, vylezli na Everest či doletěli na Měsíc. I některé sportovní výkony svým charakterem daleko přesáhly hranice sportu a staly se milníky ve vývoji lidstva. Atletika, královna všech sportů, vlastně neustále posouvá hranice zdánlivě nemožného.

Roger Bannister zaběhl roku 1954 míli pod čtyři minuty.

Jim Hines zase v Mexiku 1968 poprvé stlačil stovku pod deset sekund.

A Sergej Bubka v roce 1985 jako první přeletěl přes laťku šest metrů nad zemí.

Londýn v neděli spatřil další z těchto mimořádných výkonů, když Sabastian Sawe jako první na světě zaběhl maraton v regulérních podmínkách pod dvě hodiny. Šílený výkon!

Navíc ve městě, o kterém se říkalo, že nemá nejrychlejší trať. Rekordy padaly spíš v Berlíně či Chicagu.

Přitom Londýn má v historii maratonu své důležité místo. Právě tady se na olympijských hrách 1908 poprvé běžela přesná vzdálenost 42 195 metrů. O 118 let později se tak symbolicky kruh uzavřel ještě mimořádnějším příběhem.

Boty vážící 97 gramů

Když Sawe před Buckinghamským palácem protnul cíl v čase 1:59:30, o minutu a pět sekund vylepšil světové maximum. Velkolepý den v Londýně korunovala Tigst Assefaová dalším posunutím ženského rekordu. „Díky přípravě a disciplíně jsem ukázal, že nic není nemožné,“ líčil Sawe v cíli. Jen pro představu o jeho výkonu: tempo 2:50 min/km znamená každých 100 metrů za 17 sekund při průměrné rychlosti 21,19 km/h!

Saweho genialitu už v roce 2024 po jeho vítězství na pražském půlmaratonu vyzdvihovala manažerka Jana Moberly. „Je těžké běžet v závěru ideální stopu, závodníci vyčerpáním už nevnímají. Ale Sawe je vážně chytrý a vnímavý.“

Keňský vytrvalec Sabastian Sawe v cíli Londýnského maratonu.

Kdo mohl tehdy tušit, že o dva roky později pokoří onu bájnou hranici, kterou sice už v roce 2019 zdolal Eliud Kipchoge, nešlo však o regulérní závod. Legendární keňský vytrvalec běžel na speciálním okruhu ve vídeňském parku před doprovodným vozidlem s laserem naváděnou ideální stopou a se sehraným týmem vodičů.

Firma Nike tehdy dala do vývoje miliony, najala špičkové inženýry, aby vytvořili prototyp bot Nike Air Zoom Alphafly Next%, které se díky karbonovému plátu staly následně předmětem debat o technologickém dopingu. K ničemu to nebylo, lidé si stejně podle fotografií už navždy budou pamatovat, že první člověk pod dvě hodiny zaběhl maraton v botách jejich největšího rivala Adidas. Sawe využil typ Adizero Pro Evo 3 vážící jen 97 gramů, který si za 12 600 korun může koupit prakticky každý.

„Překonání dvouhodinové hranice bylo dlouho snem běžců po celém světě a dnes jste tento sen proměnili ve skutečnost,“ gratuloval Kipchoge na dálku. „Ať tento úspěch inspiruje příští generace a připomene všem na světě, že lidstvo nemá limity.“

Z vodiče hvězdou

To on kdysi jednou provždy změnil běh na dlouhé tratě svým přístupem k tréninku a připravil půdu pro dalšího keňského fenoména Kelvina Kiptuma. Ten hned při svém druhém maratonu v Chicagu 2023 zaběhl čas 2:00:35 a atletický svět se rázem neptal, jestli někdo překoná onu mýtickou hranici, ale kdy se tak stane. Jenže jen půl roku nato měl autonehodu a v pouhých 23 letech tragicky zahynul.

Hledání vyvoleného pokračovalo, až se v neděli zjevil Sabastian Kimaru Sawe.

Narodil se v odlehlé keňské vesničce Cheukta, kde elektřina byla vzácností a hlavním zdrojem vody byly dešťové kapky. Neměla ho čekat žádná zářná budoucnost. „Žili jsme skromně v domě s hliněnými zdmi i podlahou,“ líčil.

Otec Simion byl pěstitel kukuřice, maminka Emily zase nadějnou sprinterkou, která ale brzy kariéru ukončila.

Dřímající talent v Sabastianovi jako první uviděl strýc Abraham Chepkirwok, sám ugandský rekordman na 800 metrů. V roce 2017 mu zafinancoval cestu do Itenu, mekky vytrvalců v nadmořské výšce 2 400 metrů, aby se mohl dále rozvíjet. O dva roky později pak na mítinku v Kakameze po zmeškaném startu na patnáctistovce senzačně vyhrál závod na 5 000 metrů. Přesto si ho nikdo nevšiml. Pro agenty byl jen dalším z mnoha.

Tlak doma sílil, rodina chtěla, aby si našel stabilní práci u policie. Navíc se měl stát tátou, roky přibývaly a průlom byl v nedohlednu.

Ke všemu si v březnu 2020 přetrhl šlachu a svět zachvátila pandemie. Svého snu se ale Sawe nevzdal a v lednu 2022 přišel zlomový úspěch. Ve španělské Seville běžel původně jako vodič, ale utekl všem a půlmaraton vyhrál v traťovém rekordu 59:02. Následoval titul mistra světa na stejné trati v Rize 2023, šokující maratonský debut ve Valencii i loňský triumf na dvou majorech.

A o víkendu se kluk, který vzešel z nuzných poměrů a jehož měla čekat jen každodenní dřina na kukuřičném poli, stal během dvou ranních hodin v Londýně nesmrtelným.

Vstoupit do diskuse (109 příspěvků)
Espaňol vs. LevanteFotbal - 32. kolo - 27. 4. 2026:Espaňol vs. Levante //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 30.00
  • 1.04
  • 16.00
Chačanov vs. MenšíkTenis - Dvouhra - 3. kolo - 27. 4. 2026:Chačanov vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 6:6
  • 12.20
  • -
  • 1.04
Pittsburgh vs. PhiladelphiaHokej - - 28. 4. 2026:Pittsburgh vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
28. 4. 01:00
  • 2.27
  • 4.08
  • 2.78
Utah vs. VegasHokej - - 28. 4. 2026:Utah vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
28. 4. 03:30
  • 2.74
  • 4.01
  • 2.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

27. dubna 2026  20:50,  aktualizováno  22:54

27. dubna 2026  20:59,  aktualizováno  21:58

26. dubna 2026  21:04,  aktualizováno  27. 4. 21:19

27. dubna 2026  21:07

27. dubna 2026  20:21

27. dubna 2026  14:48,  aktualizováno 

27. dubna 2026  19:34

27. dubna 2026  19:01

27. dubna 2026  18:39

27. dubna 2026  18:30

27. dubna 2026  17:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.