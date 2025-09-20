Maratonec Sawe chce zlepšit pověst Keňanů, požádal o antidopingové kontroly navíc

Devětadvacetiletý běžec se k tomu rozhodl po červencovém oznámení, že světová rekordmanka v maratonu Ruth Chepngetichová měla pozitivní test. V posledních letech byla při dopingu přistižena řada keňských běžců.
„Měli jsme u nás spoustu dopingových případů. Kvůli množství pochybností přišel můj tým s tímhle. Chtěl jsem ukázat, že běhám čistě,“ řekl Sawe agentuře AFP. Doufá, že se mu povede obnovit dobré jméno keňských atletů a ukázat, že navzdory tolika případům nepodvádějí všichni.
|
Maratonská rekordmanka měla pozitivní dopingový test. Dostala provizorní zákaz
„Krátce po oznámení případu Ruth Chepngetichové se na nás Sabastian Sawe obrátil prostřednictvím svého týmu s žádostí o intenzivní testovací program během přípravy na Berlínský maraton,“ uvedl šéf AIU Brett Clothier. Komisaři kontrolovali závodníka každý třetí den.
Sawe poběží teprve třetí maraton. Loni ve Valencii i letos v dubnu v Londýně zvítězil ve výborných časech 2:02:05, respektive 2:02:27. V Berlíně chce předloňský mistr světa v půlmaratonu a vítěz loňského půlmaratonu v Praze zaútočit na traťový rekord krajana Eliuda Kipchogeho 2:01:09 z roku 2022, což bylo tehdy i historické maximum. Stávající světový rekord 2:00:35 vytvořil o rok později v Chicagu další Keňan Kelvin Kiptum, který loni zahynul při dopravní nehodě.
„Berlínská trať je rychlá a dá se tu zaběhnout dobrý čas. Když vyjde počasí, může z toho být i překvapení,“ řekl Sawe.