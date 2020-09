Nejlepší koulařský výkon v Evropě za 32 let. Předvedl ho Crouser

Olympijský vítěz z Ria de Janeiro se přiblížil na 17 centimetrů svému letošnímu světovému maximu a snadno udržel neporazitelnost v této sezoně. Druhého krajana Joea Kovacse, úřadujícího mistra světa, předčil o metr a 44 centimetrů.



„Jsem moc spokojený, byl to jeden z mých deseti nejlepších vrhů,“ řekl Crouser, jenž vyrovnal třetí nejdelší výkon své kariéry. „Trochu mě mrzí, že to nebylo ještě dál. Doufal jsem v 23 metrů. Myslím, že na to mám. Jen to musí vyjít,“ uvedl sedmadvacetiletý Američan.

Hranici 23 metrů dosud překonali jen světový rekordman Randy Barnes z USA (23,12) a Němec Ulf Timmermann (23,06).

Crouser v pondělí večer předvedl ještě dva skvělé pokusy dlouhé 22,59 a 22,31 metru. Celkem se letos dostal přes hranici 22 metrů už jedenatřicetkrát. Žádnému jinému koulaři se to v této sezoně nepovedlo.