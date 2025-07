Do Brna se už sjíždí fanoušci motocyklů a těší se, až uvidí své favority na Masarykově okruhu. Po pětileté pauze se tu koná slavná MotoGP. Dnes večer se jim nejlepší motocykloví jezdci světa...

Zopakuje se tenisová historie? Zhruba před dvaceti lety se na ATP Tour začala rodit epochální rivalita mezi Švýcarem Federerem a Španělem Nadalem, do níž se postupně přimíchal Srb Djokovič. Teď na...

Trojnásobná grandslamová finalistka Uns Džábirová přeruší na čas tenisovou kariéru, aby se dala fyzicky i psychicky do pořádku. Třicetiletá Tunisanka své rozhodnutí oznámila na sociálních sítích. Jak...

Ani osm příchodů nestačilo. Fotbalová Olomouc nadále jedná minimálně se třemi jmény, které by mohly hanácký celek vyztužit. Pomoci k tomu má i štědré naplnění klubové kasy, které je po příchodu...

Nic není rozhodnuté ani otestované. Ovšem čilá diskuse probíhá. Do fotbalových pravidel by mohla ještě před příštím mistrovstvím světa, které v létě 2026 pořádají Spojené státy společně s Kanadou a...

Když už skóroval, byl z toho většinou nádherný gól. Albánský reprezentační záložník Qazim Laci těsně před startem nové fotbalové sezony opustí Spartu. Odcestoval do Turecka, kde podstoupí lékařskou...

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Jeseníky, to jsou horské túry, kola a krásná příroda. Jenže málokdo tuší, že přímo pod Králickým Sněžníkem vznikl areál, který opravdu myslí na...

Jsem vždy připraven. Jaškin i přes zákaz hlásí: Chtěl bych na olympiádě hrát

V KHL se zkraje září pustí do čtvrté sezony v řadě. A do čtvrté sezony od rozpoutání války na Ukrajině, kterou hokejová soutěž propaguje. Pro všechny české hráče, co v Rusku působí, tak platí zákaz...