Run Tour v Budějovicích hostí přes dva tisíce běžců, na trati bude více vody

Příjemné jarní počasí nahradí letní vedro. Možná. Tradiční běh ze série Run Tour letos bude v Českých Budějovicích nezvykle až v létě. Běžci se na trati nejspíš budou muset vypořádávat s vysokými teplotami.

Koronavirová krize ovlivnila i jeden z dílů Run Touru, který se měl odehrát v březnu na jihu Čech. Prvotní termín byl zrušen pouze pár dní před plánovaným startem. „Vládní informace přišla pouhé čtyři dny před původním začátkem. Ale dokázali jsme rychle zareagovat a běh přesunout,“ vysvětlila ředitelka závodu Nikola Mráčková.

Organizátorům se zároveň podařilo velice rychle domluvit nový termín konání. „Díky dobré komunikaci se zastupiteli města jsme našli volné datum v červenci a závod jsme tak posunuli o více než čtyři měsíce,“ vysvětlila Mráčková.

O registraci nepřišli

Zájemci, kteří se přihlásili na původní termín běhu, o příležitost startu v závodě nepřišli. „Registrace z březnového termínu jsme převedli na červenec, přičemž běžci měli možnost potvrdit svou účast do konce května. Kdyby jim nový termín nevyhovoval, mohli se přihlásit na jiný závod Run Tour nebo převést registraci na někoho jiného,“ sdělila Mráčková.

Předpověď na sobotní dopoledne a odpoledne už netrpělivě vyhlížejí i samotní organizátoři závodu, kteří věří v dobré podmínky. „První dva závody v Ostravě a Brně nám pršelo, tak doufáme, že v Budějovicích k tomu nedojde. Vypadá to, že by mělo být více než dvacet stupňů a pod mrakem, ale pršet by nemělo. Pokud se předpověď vyplní, měli bychom pro běžce ideální podmínky,“ podotkla Mráčková.

Vzhledem k letnímu termínu závodu připravili organizátoři více zastávek s občerstvením. „Posílili jsme dodržování pitného režimu jak na trati, tak v zázemí.“

Ani změna termínu běžce neodradila a organizátoři registrovali velký zájem. „Závod je kompletně vyprodaný, chuť do závodění je ze strany běžců obrovská. Dohromady máme přihlášených 1 800 dospělých běžců, přičemž tři stovky poběží trať na tři kilometry a zbytek účastníků buď deset, nebo pět kilometrů. Děti nemají omezenou kapacitu, ale většinou jich nebývá více než pět set,“ informovala členka pořádající organizace.

Minimum omezení

Sobotní akci nebudou provázet prakticky žádná velká omezení. Organizátoři se budou snažit zamezit co největšímu shlukování především v prostorech určených pro běžce. „Budeme dodržovat hygienické předpisy. Připravena bude dezinfekce, úmyslně jsme nechali mezi závody delší časové rozestupy, aby se běžci stihli vystřídat. Vítěze budeme vyhlašovat hned po každém závodě, abychom předešli shromažďování na závěrečném ceremoniálu. Omezení nastávají pouze v zázemí. V doprovodu dětí mohou přijít jen dva dospělí,“ upřesnila Mráčková. Diváci budou mít možnost povzbuzovat kolem trati bez jakéhokoliv omezení.

Run Tour České Budějovice Starty závodů:

Rákosníčkovy běhy

500 metrů: dívky 9.15, 500 metrů: hoši 9.25, 1 000 metrů: dívky 9.35, 1 000 metrů: hoši 9.45, 1 000 metrů: dívky a hoši 9.55, vyhlášení dětských závodů 10.30 Běhy pro dospělé

Run 3 km 11.00, vyhlášení vítězů 11.30, Run 5 km 12.00, vyhlášení vítězů 13.00, PVZP Run 10 km 13.30, vyhlášení vítězů 15.00 Pozn.: Podrobnosti o registracích a další praktické informace jsou na webu www.run-tour.cz.

Profil trati desetikilometrového závodu se oproti minulým ročníkům nezměnil. Běžci znovu odstartují i budou finišovat na náměstí, dlouhý úsek je na programu ve Stromovce. „Trasa zůstala stejná. V Českých Budějovicích patří k nejoblíbenějším, protože je rovinatá a běžci mají prostor si vylepšit své osobní rekordy. Důvod ke změně není.“

Největším favoritem hlavního závodu bude David Vaš, který se zároveň zúčastní i poloviční trati. „Zajímavé je, že poběží s nevidomým běžcem i závod na pět kilometrů, takže si poprvé v životě vyzkouší roli traséra,“ prozradila Mráčková o budějovickém odchovanci, kterému se v minulosti podařilo ovládnout závod Run Tour v Praze.

I mezi ženami se najdou známá běžecká jména. „Největší hvězdou bude Petra Vašinová, která dříve běhala pět kilometrů a vyhrála několik závodů po sobě. Od nové sezony se rozhodla, že přejde na desítku, a úvodní dva závody rovněž vyhrála. Držíme jí palce, aby to tak bylo i nadále,“ dodala Mráčková.

Pro nejmenší účastníky je na programu Rákosníčkův běh, který má naplánovanou trasu na náměstí Přemysla Otakara II. a částečně zasáhne i do Krajinské ulice. „Z Rákosníčkova běhu se stala oblíbená tradice,“ řekla Nikola Mráčková.