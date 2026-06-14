Nejlepší oštěpař sezony ozdobí Tretru: Můj nejdelší hod? Sám jsem byl překvapený

„V této sezoně se fakt cítím hodně dobře. Poprvé jsem přehodil devadesát metrů, jsem první v žebříčku,“ pochvaluje si Pathirage.
Co vůbec říká na svůj hod? „Sám jsem byl překvapený,“ přiznal Srílančan na nedělním setkání s novináři před Zlatou tretrou Ostrava. „Jsem hlavně rád, že jsem stabilizoval svou výkonnost, hody nad osmdesát pět metrů.“
Manažer závodu Alfonz Juck dodal, že třiadvacetiletý oštěpař zaskočil všechny. „Je to neskutečný výkon, ale věděli jsme, že je dobrý, že může devadesátku překonat. Ale ne tak výrazně,“ upozornil. „Teď bude důležité, aby to potvrdil.“
Pathirage začal s oštěpem ve 14 letech, přeběhl k němu od v jeho rodných končinách obrovsky populárního kriketu.
„Sice jsem byl v juniorském týmu své země, měl jsem rychlý nadhoz, ale následuji svého otce, který házel diskem a koulí,“ odpověděl. „Byl na mistrovství Asie, na Asijských hrách a také na mistrovství světa veteránů.“
Dodal, že vzorem mu je i olympijský vítěz z roku 2020 Ind Níradž Čopra, který byl na Tretře loni.
„Třeba Rumesh vyhraje olympijské hry v Los Angeles,“ usmál se Alfonz Juck. „Ale zrovna na něm je vidět, co Čopra způsobil svým úspěchem, jak se v tamním regionu daří oštěpu. Jsem zvědavý, co hodí v úterý.“
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Mohl by být po Janu Železném ((94,64 metru), Němcům Johannesu Vetterovi (94,20) a Thomasi Röhlerovi (91,53) a Estonci Magnusi Kirtovi (90,34) pátým oštěpařem, který na Zlaté tretře přehodí devadesátimetrovou hranici?
„Ano, mohl,“ odpověděl Pathirage. „Stadion je na hod oštěpem dobrý. Rozhodně se o to pokusím.“
Konkurenci bude mít zdatnou – olympijského vítěze Röhlera a dvojnásobného mistra světa Andersona Peterse z Grenady. Z českých oštěpařů se představí Martin Konečný a Jan Výška. Chybět bude Jakub Vadlejch, který se chystá na Diamantovou ligu v Dauhá.
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„Peters mě porazil na Diamantové lize v Rabatu, takže bych mu to rád vrátil, a Thomas, to je olympijský šampion z Ria,“ upozornil Pathirage. „Jsem opravdu šťastný, že s ním budu moci zase závodit, dříve jsem si ho hodně všímal, učil jsem se od něj techniku, když byl světovou jedničkou.“
Srílanský atlet pochopitelně zná i jméno Železného, trojnásobného olympijského vítěze i mistra světa a stále světového rekordmana, který je ředitelem Zlaté tretry Ostrava.
„Hodně jsem o něm četl,“ prozradil Pathirage. Věděl i to, že Železný ke konci své kariéry hrál baseball.
Letos má před sebou čtyři cíle – Hry Commonwealthu, Asijské hry, finále Diamantové ligy a také klání v Budapešti, což bude v září jakési mistrovství světa vyvolených, na němž se v jednotlivých disciplínách utká přímo ve finále osm až 16 nejlepších atletů světa.