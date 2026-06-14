Nejlepší oštěpař sezony ozdobí Tretru: Můj nejdelší hod? Sám jsem byl překvapený

Jiří Seidl
  17:34
Hned několik lídrů letošních světových tabulek se představí v úterý na Zlaté tretře Ostrava. A mezi nimi i srílanský oštěpař Rumesh Tharanga Pathirage, který se zaskvěl začátkem června na mítinku v Římě hodem 92,62 metru, což ho v této disciplíně řadí na osmé místo historických tabulek.
Fotogalerie2

Srílanský oštěpař Rumesh Tharanga Pathirage na brífinku před Zlatou tretrou Ostrava. | foto: Jiří SeidlMAFRA

„V této sezoně se fakt cítím hodně dobře. Poprvé jsem přehodil devadesát metrů, jsem první v žebříčku,“ pochvaluje si Pathirage.

Co vůbec říká na svůj hod? „Sám jsem byl překvapený,“ přiznal Srílančan na nedělním setkání s novináři před Zlatou tretrou Ostrava. „Jsem hlavně rád, že jsem stabilizoval svou výkonnost, hody nad osmdesát pět metrů.“

Manažer závodu Alfonz Juck dodal, že třiadvacetiletý oštěpař zaskočil všechny. „Je to neskutečný výkon, ale věděli jsme, že je dobrý, že může devadesátku překonat. Ale ne tak výrazně,“ upozornil. „Teď bude důležité, aby to potvrdil.“

Srílanský oštěpař Rumesh Tharanga Pathirage na brífinku před Zlatou tretrou Ostrava.

Pathirage začal s oštěpem ve 14 letech, přeběhl k němu od v jeho rodných končinách obrovsky populárního kriketu.

„Sice jsem byl v juniorském týmu své země, měl jsem rychlý nadhoz, ale následuji svého otce, který házel diskem a koulí,“ odpověděl. „Byl na mistrovství Asie, na Asijských hrách a také na mistrovství světa veteránů.“

Dodal, že vzorem mu je i olympijský vítěz z roku 2020 Ind Níradž Čopra, který byl na Tretře loni.

„Třeba Rumesh vyhraje olympijské hry v Los Angeles,“ usmál se Alfonz Juck. „Ale zrovna na něm je vidět, co Čopra způsobil svým úspěchem, jak se v tamním regionu daří oštěpu. Jsem zvědavý, co hodí v úterý.“

Zlatá tretra Ostrava 2026: Program, hvězdy a sprinterský duel Lyles vs. Gout

Mohl by být po Janu Železném ((94,64 metru), Němcům Johannesu Vetterovi (94,20) a Thomasi Röhlerovi (91,53) a Estonci Magnusi Kirtovi (90,34) pátým oštěpařem, který na Zlaté tretře přehodí devadesátimetrovou hranici?

„Ano, mohl,“ odpověděl Pathirage. „Stadion je na hod oštěpem dobrý. Rozhodně se o to pokusím.“

Konkurenci bude mít zdatnou – olympijského vítěze Röhlera a dvojnásobného mistra světa Andersona Peterse z Grenady. Z českých oštěpařů se představí Martin Konečný a Jan Výška. Chybět bude Jakub Vadlejch, který se chystá na Diamantovou ligu v Dauhá.

Oslava Železného na Tretře, přijede i Bolová. Organizátory ale trápí škrty peněz

„Peters mě porazil na Diamantové lize v Rabatu, takže bych mu to rád vrátil, a Thomas, to je olympijský šampion z Ria,“ upozornil Pathirage. „Jsem opravdu šťastný, že s ním budu moci zase závodit, dříve jsem si ho hodně všímal, učil jsem se od něj techniku, když byl světovou jedničkou.“

Srílanský atlet pochopitelně zná i jméno Železného, trojnásobného olympijského vítěze i mistra světa a stále světového rekordmana, který je ředitelem Zlaté tretry Ostrava.

„Hodně jsem o něm četl,“ prozradil Pathirage. Věděl i to, že Železný ke konci své kariéry hrál baseball.

Letos má před sebou čtyři cíle – Hry Commonwealthu, Asijské hry, finále Diamantové ligy a také klání v Budapešti, což bude v září jakési mistrovství světa vyvolených, na němž se v jednotlivých disciplínách utká přímo ve finále osm až 16 nejlepších atletů světa.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Montgomeryová vs. KrejčíkováTenis - - 14. 6. 2026:Montgomeryová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
Živě0:0, 0:0
  • -
  • -
  • -
Česko vs. DánskoVolejbal - - 14. 6. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.53
  • -
  • 2.38
Německo vs. CuraçaoFotbal - Skupina E - 14. 6. 2026:Německo vs. Curaçao //www.idnes.cz/sport
14. 6. 19:00
  • 1.03
  • 24.30
  • 55.00
Nizozemsko vs. JaponskoFotbal - Skupina F - 14. 6. 2026:Nizozemsko vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
14. 6. 22:00
  • 2.11
  • 3.44
  • 3.78
Pobřeží slonoviny vs. EkvádorFotbal - Skupina E - 15. 6. 2026:Pobřeží slonoviny vs. Ekvádor //www.idnes.cz/sport
15. 6. 01:00
  • 3.37
  • 2.87
  • 2.62
Vegas vs. CarolinaHokej - 6. zápas - 15. 6. 2026:Vegas vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
15. 6. 02:00
  • 2.52
  • 3.99
  • 2.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

Vydařený útok v poslední etapě. Del Toro ovládl závod Tour Auvergne-Rhone-Alpes

Mexičan Isaac del Toro vstoupil do své třetí sezony mezi profesionální elitou...

Mexický cyklista Isaac Del Toro ovládl etapový závod Tour Auvergne-Rhone-Alpes. Po sobotní horské etapě vyhrál suverénně i závěrečný náročný vrchařský test s dojezdem na náhorní plošinu Solaison.

14. června 2026  18:03

ONLINE: Německo - Curacao, evropský gigant stojí proti nováčkovi mistrovství

Sledujeme online
Němečtí fotbalisté po drtivé výhře nad Slovenskem.

Němečtí fotbalisté vstupují do mistrovství světa zápasem proti outsiderovi z Curacaa, nejmenší zemi v historii šampionátu a současně nováčkovi turnaje. Utkání základní skupiny E má výkop v 19 hodin a...

14. června 2026

Hamilton slaví první triumf ve Ferrari, lídr šampionátu Antonelli v Barceloně nedojel

Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.

Ve vedení letos strávil pouhá čtyři kola, naposledy vyhrál v Belgii před dvěma lety, ještě jako jezdec Mercedesu. Mnozí ho už odepisovali. Ale Lewis Hamilton jim ukázal, že se mýlí. Nejúspěšnější...

14. června 2026  14:35,  aktualizováno  17:41

Otřepe se Nymburk z debaklu? Po 23 letech určí mistra nejočekávanější zápas

Pardubický Robert Bonham se prodírá nymburskou obranou v šestém finále.

Po dlouhých 23 letech určí vítěze Národní basketbalové ligy až poslední sedmý zápas finálové série. Uspěje favorizovaný Nymburk, nebo budou slavit Pardubice? Rozhodne se v pondělí od 17:00 v pražské...

14. června 2026  17:40

Nejlepší oštěpař sezony ozdobí Tretru: Můj nejdelší hod? Sám jsem byl překvapený

Srílanský oštěpař Rumesh Tharanga Pathirage na brífinku před Zlatou tretrou...

Hned několik lídrů letošních světových tabulek se představí v úterý na Zlaté tretře Ostrava. A mezi nimi i srílanský oštěpař Rumesh Tharanga Pathirage, který se zaskvěl začátkem června na mítinku v...

14. června 2026  17:34

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Koubek přijde o rekord, překoná ho známý kouč Curacaa

Sledujeme online
Dick Advocaat na tiskové konferenci před vstupem Curacaa do mistrovství světa.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

14. června 2026  17:14

New Yorku, to není sen! Omlouváme se, že to tak trvalo. Jak Knicks po letech slaví

Basketbalisté Knicks konečně sahají na trofej Larryho O'Briena.

Ty vzpomínky se čím dál víc mlžily, tolik hvězd za tu dobu mělo opět zařídit ten opojný pocit vítězství. Více než půl století se to nestalo. Až nenápadná parta pod taktovkou Jalena Brunsona to...

14. června 2026  17:02

Kneblová si podmanila kayakcross v Augsburgu, v časovce dojela těsně druhá

Slalomářka Tereza Kneblová během Světového poháru v Augsburgu

Tereza Kneblová vyhrála kayakcross na Světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě olympijské disciplíny navázala třiadvacetiletá česká reprezentantka na dopolední stříbro z...

14. června 2026  11:25,  aktualizováno  16:59

World Cup of Darts 2026: program, výsledky, týmy, Češi

Luke Littler po vítězství ve čtvrtfinálovém zápase.

Týmový šipkařský turnaj World Cup of Darts 2026 se i letos koná v německém Frankfurtu. V termínu od 11. do 14. června uvidíme v akci i nejlepší českou dvojici, Karla Sedláčka s Adamem Gawlasem.

11. června 2026  20:56,  aktualizováno  14. 6. 16:57

Kanoista Fuksa získal na ME zlatý double, kajakáři Špicar a Havel slaví bronz

Rychlostní kanoista Martin Fuksa jede závod na 500 metrů na ME v...

Rychlostní kanoista Martin Fuksa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V portugalském Montemoru-o-Velho zopakoval individuální double z roku 2013, v...

14. června 2026  10:37,  aktualizováno  14:54

Veslařky Flamíková s Šantrůčkovou obsadily třetí místo v závodě SP v Plovdivu

Anna Šantrůčková (vlevo) a Pavlína Flamíková v závodě Světového poháru v...

Veslařky Pavlína Flamíková s Annou Šantrůčkovou obsadily třetí místo v závodě Světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postaraly se tak o nejlepší výsledek české výpravy v...

14. června 2026  13:36,  aktualizováno  14:32

Výhra nad Finy? Odmakaný zápas a odměna pro kluky, těší kapitána florbalistů

Kapitán Česka Filip Langer zadává pokyny během utkání se Švýcarskem.

Kapitán českých florbalistů Filip Langer si cení vítězství nad úřadujícími mistry světa Finy. Tým koučů Jaroslava Berka a Joonase Naavy po páteční porážce v Tampere 1:5 zdolal v sobotu Finy v...

14. června 2026  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.