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Až vyhraju olympiádu, vrátím se ke kriketu. Pathirage dál ohromuje a cílí na Železného

Markéta Plšková
  14:35
Rumeš Pathirage slaví triumf na Ultimate Championship v Budapešti.

Rumeš Pathirage slaví triumf na Ultimate Championship v Budapešti. | foto: AP

Rumeš Pathirage na Ultimate Championship v Budapešti.
Rumeš Pathirage slaví triumf na Ultimate Championship v Budapešti.
Rumeš Pathirage na Ultimate Championship v Budapešti.
Rumeš Pathirage na Ultimate Championship v Budapešti.
5 fotografií
Od naší zpravodajky v Maďarsku - Soutěž nezačal nejlépe, v první sérii poslal oštěp jen do vzdálenosti 75,89 metru. Poté se ale Rumeš Pathirage postupně zlepšoval, až posledním pokusem potvrdil, proč je aktuálním vládcem mužského světového oštěpu. Reprezentant Srí Lanky zapsal výkon 91,09 metru a ovládl premiérový ročník Ultimate Championship. „To byl můj jediný cíl,“ hlásil po závodě.

Byl jasným favoritem. Vždyť předtím, než odcestoval na šampionát do Maďarska, vyhrál jedenáct z dvanácti závodů, do kterých letos nastoupil. V Římě předvedl nejlepší výkon tohoto roku – 92,62 metru, což je zároveň jeho osobní maximum.

Takhle daleko sice v Budapešti nedohodil, k vítězství by mu ale klidně stačil i druhý nejdelší pokus, který měřil 87,11 metru. Druhý Anderson Peters z Grenady zapsal 86,18, třetí Němec Julian Weber, jenž nedávno ovládl mistrovství Evropy, tentokrát skončil s výkonem 85,89.

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„Čelil jsem mnoha výzvám, ale přesto jsem doufal, že vyhraju,“ přiznal Pathirage už coby ultimátní šampion. „Jsem hrdý na to, že se mi to povedlo.“

Kromě speciální trofeje si z Budapešti odvezl i prémii v hodnotě 150 tisíc dolarů (více než tři miliony korun). „Upřímně, na finanční odměnu jsem vůbec nemyslel, soustředil jsem se jen na tu trofej,“ líčil. „Jsou to největší prize money, které jsem kdy v životě vyhrál. Ještě nevím, co s nimi udělám, ale jsem radši za tu trofej.“

V letošní sezoně se mu nesmírně daří. Ovládl slavné Commonwealth Games i Diamantovou ligu, chystá se ještě na Asijské hry. Na nich se měl potkat i se svým idolem a kamarádem Níradžem Čoprou, který ale kvůli zranění kotníku aktuálně nezávodí.

„Níradž je pro jižní Asii velkou osobností. Jsem rád, že máme blízký vztah a dokážeme se bavit i o každodenních záležitostech,“ váží si.

Rumeš Pathirage na Ultimate Championship v Budapešti.

Kromě indického závodníka vzhlíží i k jeho trenérovi – legendárnímu Janu Železnému, držiteli světového rekordu. Právě na něj se třiadvacetiletý Pathirage soustředí.

„Myslím, že jsem toho ve svém mladém věku dokázal už docela dost. Ale určitě se pokusím zdolat světový rekord, byl bych rád, kdyby se mi to podařilo.“

Když letos přehodil 92,62 metru, hned říkal, že pokud by oštěp letěl rovně, klidně by skončil až na hranici 96 metrů. Přitom před sezonou rozhodně neplánoval, že bude házet tak daleko.

„Oštěp jsem poprvé vzal do ruky v roce 2017 a od té doby si každý rok posouvám osobní rekord. Ale nikdy bych nečekal, že v roce 2026 přehodím hranici devadesáti metrů, plánoval jsem, že na to dosáhnu až během olympiády v roce 2028,“ přiznal. „Ale neplánovaně se mi to podařilo už letos, měl jsem velké štěstí. Jsem na to pyšný.“

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Než začal s atletikou, věnoval se kriketu, kterým se i nyní rád odreaguje. „Kdykoliv se vrátím domů, jdu si zahrát s kamarády z mé vesnice. Pomáhá mi to zrelaxovat.“ Ale nevylučuje ani, že by se ke kriketu v budoucnu vrátil.

„Rád bych v roce 2028 získal pro Srí Lanku olympijské zlato z oštěpu. Pokud se mi to povede, možná změním kariérní směr a vrátím se ke kriketu. Ale můj hlavní cíl je získat pro mou zemi zlato na olympiádě, protože to ještě nikdy nikdo nedokázal. Až se mi to povede, možná atletiku opustím.“

Reprezentanti Srí Lanky získali olympijskou medaili zatím dvakrát, obě ukořistili v atletice. V roce 1948 v Londýně bral stříbro překážkář Duncan White, v Sydney 2000 doběhla na dvoustovce druhá Susanthika Jayasingheová.

„Naši atleti se dřív soustředili právě na krátké běhy, oštěp tolik populární nikdy nebyl,“ vysvětluje Pathirage. „Ale teď už děti hází. Možná ne oštěpem, ale čímkoliv, co najdou.“

Až takový vliv talentovaný oštěpař ve své zemi má.

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