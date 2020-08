Šampionka Hejnová: Je to taková sezona pro zábavu, nikdo není v křeči

„Můj teprve druhý domácí titul. Je to zvláštní,“ říkala Zuzana Hejnová za cílem. „Do roku 2018 jsem překážky na republice nikdy nechodila, ani jako mladá. Odrazovaly mě ty dva běhy za dva dny, protože takový program je fakt hodně náročný, tak jsem si tuhle kombinaci pokaždé schovávala až na velkou mezinárodní soutěž. Ale tím, že letos žádná velká soutěž není, nebyl důvod překážky na republice neběžet, chtěla jsem si je zkusit.“

A odpovídá čas v cíli vašim představám?

Jsem celkem spokojená, i když upřímně jsem si po rozběhu myslela, že poběžím ve finále o něco rychleji, že by třeba i 55,30 mohlo padnout.

Proč nepadlo?

Udělala jsem chybu na desáté překážce. Ale aspoň vím, že mám na to běžet rychleji.

Šlo o váš první start na trati 400 metrů překážek v sezoně. Proč až nyní?

Nebyla jsem předtím ještě natolik připravená, abych na ně byla schopná vyběhnout. Ovšem na republiku jsem se chystala a chtěla jsem tu předvést něco slušného, což se, myslím, docela povedlo.

Byla jste před startem i nervózní?

Ne tolik jako kdybych začínala nějakým velkým závodem s velkými soupeřkami. Tady jsem na start nastupovala s plánem, že si chci ohlídat rytmus, aby mi šly překážky hezky plynule - a ani jednou se mi to nepovedlo. Tak si to snad schovávám na příště. Ještě bych chtěla jet letos na nějakou Diamantovku a tam ten dnešní čas trochu vylepšit.

Víte už na kterou?

Určitě do Stockholmu 23. srpna a pak uvidím. Možná si dám nějaký závod na 300 metrů překážek u nás v Chebu nebo Ústí nad Orlicí a pak se rozhodnu, jestli budu ještě v téhle sezoně dál závodit, nebo si dopřeju volno a budu se chystat na příští rok.

Jaká je intenzita tréninku ve srovnání s tím, kdyby byla normální sezona?

Je to úplně jiné. Myslela jsem si původně, že se na závody ani nebudu speciálně chystat a že budeme letos spíš pracovat na takové té obecné kondici. Jenže jsem zjistila, že z takové přípravy se fakt závodit nedá. Vyzkoušela jsem si to, stálo to za prd, byla jsem naštvaná, tak jsem se s trenérkou domluvila, že musíme udělat i nějaké speciální tréninky, aby ty závody za něco stály.

Chybělo vám už závodění před plnými tribunami?

Jo, je to tady super, jsem hrozně ráda, že mohli přijít i fanoušci. Myslím, že si všichni ten šampionát užívají. Jak se dlouho nic nemohlo konat, jsou teď lidé víc natěšení a víc fandí.

Podobně vysoké teploty by měly panovat i na hrách v Tokiu.V Nizozemsku jste před měsícem při experimentálním závodě „na dálku“ na trati 300 metrů překážek zmokla a promrzla. Tentokrát bylo počasí v Plzni úplně jiné.

A stokrát lepší. Jasně, je to tady v tom vedru úmorné, ale celkově je teplo pro organismus mnohem lepší, aspoň v mém případě. Musíte se hodně chránit, hodně pít, abyste nebyli přehřátí, ale pro samotný výkon mám teplo mnohem radši.

Tam to bude ještě horší, protože k vedru přibude vysoká vlhkost. Ale i tak mě to dělá určitě líp než zima.

Kdyby letošní rok proběhl podle „normálního“ scénáře, v těchto dnech byste se z tokijské olympiády vracela.

Už o tom ani nepřemýšlím. Tokio bude, doufejme, za rok. Teď jsme tady, tak žiju přítomností.

Přesto, co vám tenhle výkon směrem k to olympijské budoucnosti ukázal?

Že to je pořád slušné. Občas mám v sobě červíčky, jestli na to ještě mám, jestli čas bude takový, jak bych si představovala. Už jsem samozřejmě realistka, nemyslím na nějaké osobní rekordy, ale pořád věřím, že kolem 54 sekund běhat můžu. Tedy když půjde všechno dobře a když vydržím zdravá, což je v mých letech asi nejtěžší.

Jste nyní pátá ve světových tabulkách sezony, ale ty jsou v této sezoně víceméně nepodstatné.

To je pravda, letos je člověk nemůže moc brát v potaz, vždyť někdo v téhle sezoně ani nevyběhne.

Například elitní Američanky ještě letos nad překážkami nezávodily.

Právě. Je to hodně zkreslené. Je to taková sezona pro zábavu, což mi přijde fajn, nikdo není v křeči. Spíš si všichni to závodění vychutnávají.

Zaujal vás prozatím vedoucí čas tabulek 53,79 v podání dvacetileté Nizozemky Bolové?

Ta mě hodně překvapila, je to fakt výborný čas. Je hrozně mladá, ale šikovná, rychlá i na hladké čtvrtce, poměrně dost trénuje. Určitě má před sebou velkou budoucnost, pokud vydrží zdravá.