Hejnová chce prorazit americkou hráz: Teď to bude i o přemlouvání hlavy

Čtvrté místo znamená ve vašem případě tentokrát spokojenost?

Jó, je to dobré, jen jsem trochu pomýšlela na lepší čas než 54,75. Ale se čtvrtým místem jsem spokojená.

Finále Diamantové ligy bylo zároveň i jakousi generálkou na mistrovství světa v Dauhá, protože v Curychu se sjela prakticky kompletní světová špička. Co vám tato generálka ukázala?

Ona se tu sice celá ta špička sešla, ale finále Diamantovky je přece jen jiný závod. Nakonec může být ve finále mistrovství světa někdo úplně jiný, i když se to příliš neočekává. Ale v Dauhá půjde o tříkolovou soutěž a při ní se může stát cokoliv. Co mi tedy ukázal Curych? Já vlastně nevím. Cítila jsem se dost dobře a očekávala jsem opravdu ještě rychlejší čas, jenže těch 54,75 může být i následkem předchozího soustředění. Ta největší forma je naplánovaná až na mistrovství světa.

Až na jednu výjimku i ostatní překážkářky zaběhly v Curychu horší časy, než jaké v sezoně dokázaly předvést, některé se zhoršily i výrazně. Což může skutečně mít na svědomí, že na Dauhá a na říjen ladí všechny.

Přesně to jsem si také říkala. Jen Sydney McLaughlinová běžela hodně rychle, jinak nikdo nic. Hrozně záleží na tom, v jaké tréninkové fázi se kdo nachází.

Dalilah Muhammadová vytvořila letos na americké kvalifikaci úžasný světový rekord 52,20. Překvapilo vás, že v Curychu relativně jasně vyhrála mladičká 20letá McLaughlinová, druhá ze šampionátu USA?

Překvapilo. Tedy že McLaughlinová porazila Muhammadovou, mě zase tolik nepřekvapilo, ale myslela jsem si, že ty dvě budou spolu víc bojovat. Zaskočilo mě, že Muhammadová běžela na své poměry až takhle pomalu. Úplně mi rozum nebere, jak může mít mezi závody v krátkém období tak velký rozdíl.

Mívala ho i v minulosti.

To je pravda. U Američanek se to stává často. Ashley Spencerová měla oproti americké kvalifikaci teď v Curychu rozdíl skoro čtyři vteřiny. Moc si to neumím vysvětlit. To je jako bych já běžela v tuhle chvíli za 57 sekund. Když už člověk má na něco natrénované, tak moc nerozumím tomu, jak může mít najednou mezi dvěma závody takový rozdíl. Takže těžko z tohoto pohledu výsledky mistrovství světa odhadovat.

Světové tabulky 2019 400 m překážek žen 52,20 Muhammadová (USA)

52,85 McLaughlinová (USA)

53,11 Spencerová (USA)

53,73 Littleová (USA)

54,11 HEJNOVÁ (ČR)

54,16 Claytonová (Jam.)

54,18 Belleová (Barb.)

54,64 Ryžikovová (Ukr.)

54,44 Russelová (Jam.)

54,75 Forolongová (It.) Finále Diamantové ligy, Curych: 52,85 McLaughlinová (USA)

53,86 Littlová (USA)

54,13 Muhammadová (USA)

54,75 HEJNOVÁ (ČR)

55,14 Sprungerová (Švýc.)

55,28 Ryžikovová (Ukr.)

55,87 Russellová (Jam)

56,90 Spencerová (USA)

Zatím je to z pohledu světových tabulek i Diamantové ligy v Curychu setrvalý stav: Hejnová a před ní hráz tří nebo dokonce čtyř Američanek. Jak tu hráz v Dauhá rozrazit a doběhnout si pro medaili?

No jo, je to přesně tak, jak říkáte. Udělám všechno pro to, abych tu jejich trojku rozbila, ale bude to velký boj.

To rozhodně, na startu tam budou dokonce čtyři překážkářky USA, protože obhájkyně titulu mistryně světa Kori Carterová může startovat na divokou kartu mimo tradiční tříčlennou kvótu.

Mělo by to tak být, i když Američani mají doma i coby světoví šampioni podmínku nastoupit na jejich národním mistrovství - a tam Carterová nestartovala. Pokud ji americká asociace tuhle podmínku promine, má pro šampionát divokou kartu od IAAF. Ale těžko říct, co s ní je. Stále místo ní může být v Dauhá jako čtvrtá Littlová. (V tom případě by totiž maximálně možný počet čtyř Američanek vytvořila McLauglinová s divokou kartou za vítězství v Diamantové lize a spolu s ní závodnice z 1., 3. a 4. místa na mistrovství USA. Došlo by tedy i na původně nenominovanou čtvrtou Littlovou.)

Co říkáte soupeřkám z ostatních zemí? Švýcarka Lea Sprungerová začátek závodu v Curychu až neskutečně napálila.

Přitom Lea letos doposud rozbíhala docela rozvážně a zabíhala pořád zhruba stejné časy. Možná si řekla, že tentokrát to zkusí napálit a uvidí, kam až to vydrží. A pak málem za desátou překážkou upadla. Když jsem se dívala na video, měla to tam jen tak tak. Roli určitě sehrálo i její vyhecování domácím publikem.

Pro vás je pozitivní, že výsledkově se od začátku sezony držíte neustále nahoře, bez výkyvů.

S tím jsem moc spokojená, že mám výkony konstantní, to je super. Právě z takové vyrovnané bilance věřím, že mohu v Dauhá zaběhnout i něco ještě rychlejšího. Kdybych jednou běžela rychle a jindy o dvě vteřiny hůř, byla bych z toho nesvá. Mám radši stabilní výkony.

Tělo nadále drží?

Drží. Musím to zaklepat, ale drží, všechno je v pohodě.

Jaké máte další plány? Coby vítězka mistrovství Evropy družstev jste získala právo reprezentovat za týden Evropu v utkání Evropa - USA v Minsku. Startu jste se však zřekla. Už vám nezapadl do závěrečné přípravy na světový šampionát?

No, v Minsku neběžím. Už to vážně nezapadalo. Potřebuju teď radši udělat pár tréninků, abych na mistrovství světa byla co nejlepší. Pojedeme na soustředění, víc mi prospějí nějaké rychlejší tréninky na překážkách než další závody. Závodila jsem hodně, teď to musím doladit a odpočinout.

Takže nejbližším startem bude až 1. října rozběh na mistrovství světa?

Přesně tak - a nemám s tím problém.

Sydney Mclaughlinová si v Curychu na mítinku Diamantové ligy běží pro triumf na trati 400 metrů překážek.

Už vás začíná pohlcovat předmistrovská atmosféra?

Čím dál víc si to uvědomuju. Ale jde o hrozně zvláštní situaci. Normálně býval touhle dobou konec sezony a já se chystala na dovolenou. Zato teď musím ještě měsíc trénovat a chystat se na vrchol. Musím proto trochu přemluvit i moji hlavu.

Kdy odlétáte do Dauhá?

Pětadvacátého září. Budu mít týden na aklimatizaci. Někdo letí až na poslední chvíli, dva dny před soutěží jako na Diamantovku. Ale já si tam docela ráda odpočinu a nasaju atmosféru, půjdu se někam projít. I když tam asi budou strašná vedra.

Až 45 stupňů má být.

No... Ale aspoň se tam trochu rozkoukám. Nemám úplně ráda přijet a hned odzávodit.