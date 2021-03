Seznámili se před pěti lety na atletickém soustředění. On, tehdy dvacetiletý klučina, co má rád běhání a srandu. Ona, o pět let starší krásná holka, držitelka tří českých běžeckých rekordů. Filip Sasínek a Kristiina Mäki. Nyní toho mají společného mnohem víc než jen sport. Hlavně malého syna a velký sen: závodit na olympiádě v Tokiu.