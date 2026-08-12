Běhá ve slunečních brýlích, hrál kriket i fotbal. Příběh krále evropské stovky

V úterý večer předvedl na Alexander Stadium čas 10,09, o sedm setin předstihl krajana Jeremiaha Azua. Byl to pro domácí výpravu i fanoušky velký den, tribuny burácely a čerstvý šampion bouřlivě slavil na dráze. Navíc v pondělí dominovala ženské stovce Amy Huntová.
Šestadvacetiletý Glave vylepšil dva roky starý bronz z Říma. A konečně naplno ukázal svůj potenciál.
Narodil se v Manchesteru, ale ne v tom britském, nýbrž na Jamajce.
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V mládí se kromě atletiky věnoval také kriketu i fotbalu, jenže když viděl, jak Usain Bolt řádí na olympijských hrách v Pekingu 2008, rozhodl se naplno vrhnout na sprinterskou kariéru.
V roce 2015 se s otcem, který pracoval jako zedník, přestěhoval do Británie. „Abychom měli v životě lepší příležitost.“
O dva roky později zaběhl čas 10,21 a stal se tehdejším nejrychlejším sedmnáctiletým sprinterem na světě.
Jenže v dalším vzestupu mu bránila zranění.
Kvůli zlomenině v oblasti zad dokonce musel skoro celý rok 2022 nosit ortézu. Ale jeho odhodlání to nezlomilo.
„Vím, že mám schopnosti být jedním z nejlepších. Řídil jsem se podle motta Odloženo, ale ne odepřeno. To mi připomíná, abych byl trpělivý a nedíval se na cesty ostatních lidí. Každý má svou vlastní.“
Další potíže se zády ho postihly po bronzu z ME 2024 v Římě. Opět se ale dokázal vrátit. Před měsícem si zlepšil osobní rekord na 9,97. A v Birminghamu za sebou nechal všechny konkurenty.
„Na začátku sezony bylo mým hlavním cílem stát se králem Evropy. A je úžasný pocit, že se mi to povedlo,“ popisoval. „Přede mnou tu byli jiní, ale teď je můj čas dominovat.“
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Na kontinentální scéně možná, na světové mu na nejlepší ještě hodně chybí. Nicméně pokud vydrží zdravý, může se prosadit i na ještě prestižnějších akcích.
A jistě při tom opět nasadí výrazné černé sluneční brýle.