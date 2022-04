České atletické reprezentanty bude nově oblékat španělská firma

ejí oblečení používají například závodníci ze Španělska, Srbska, Slovinska nebo Irska.

„Bude to přínos nejen pro reprezentaci, ale věřím, že to bude mít pozitivní přesah i do dalších projektů, kterým se Český atletický svaz věnuje - Pohybová gramotnost, Jsem atlet, Český běh, závod Běchovice-Praha, a do ostatních oblastí naší činnosti. Věřím, že nový partner bude také velkým přínosem pro naše kluby a oddíly,“ uvedl v tiskové zprávě předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

První společnou akcí bude sobotní půlmaraton v Pardubicích, kde tričko této značky obdrží účastníci republikového šampionátu i rekreační běžci v souběžném závodě pro veřejnost. Reprezentace poprvé oblékne nové dresy na červencovém mistrovství světa v Eugene.